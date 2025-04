Trump este considerat un preşedinte „groaznic” de aproape jumătate dintre americani

Aproximativ 4 din 10 americani spun că Donald Trump a fost un preşedinte „groaznic” în cele 100 de zile din cel de-al doilea mandat al său. Alți 3 din 10 american spun că a fost „grozav”, potrivit unui sondaj realizat de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

Sondajul AP-NORC a fost realizat în perioada 17-21 aprilie pe un eşantion de 1.260 de adulţi, selectaţi din panelul AmeriSpeak al NORC, bazat pe probabilităţi şi conceput pentru a fi reprezentativ pentru populaţia SUA. Marja de eroare a eşantionului pentru adulţi este de plus sau minus 3,9 puncte procentuale, transmite Hotnews.

Potrivit sondajului, americanii sunt de aproape două ori mai înclinaţi să spună că Trump s-a concentrat pe priorităţi greşite decât să spună că s-a concentrat pe cele corecte.

Mai mult, aproximativ 4 din 10 americani spun că Trump a fost un preşedinte «groaznic» în al doilea mandat, iar aproximativ 1 din 10 spun că a fost «slab». În contrast, aproximativ 3 din 10 spun că a fost «grozav» sau «bun», în timp ce puţin sub 2 din 10 spun că a fost «mediocru».

Majoritatea nu au fost şocaţi de dramatismul primelor 100 de zile ale mandatului lui Trump. Aproximativ 7 din 10 adulţi americani spun că primele luni ale celui de-al doilea mandat al lui Trump au fost în mare parte aşa cum se aşteptau, iar doar aproximativ 3 din 10 spun că acţiunile preşedintelui republican au fost în mare parte neaşteptate. Dar asta nu înseamnă că sunt mulţumiţi de modul în care au decurs aceste prime luni.

„Următorii patru ani vor fi un test”

Rahsaan Henderson, un democrat din California, a declarat că au fost unele dintre cele mai lungi 100 de zile pe care le-a trăit vreodată.

„Cred că următorii patru ani vor fi un test pentru a vedea cine poate rezista cel mai mult şi continua să se opună oricărui lucru pe care el încearcă să-l facă, având în vedere că el sfidează totul, inclusiv Curtea Supremă”, a declarat Henderson.

Republicanii îl susţin în mare parte pe preşedinte, dar sunt ambivalenţi în privinţa priorităţilor pe care acesta a ales să le pună în evidenţă. Aproximativ 7 din 10 spun că a fost cel puţin un preşedinte „bun”. Însă doar aproximativ jumătate spun că, până acum, a avut în mare parte priorităţi corecte, în timp ce aproximativ un sfert spun că acestea au fost în mare parte corecte, iar aproximativ 1 din 10 spun că Trump a avut în mare parte priorităţi greşite.