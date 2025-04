Papa Francisc şi-a donat ultimele economii pentru o fabrică de paste a deţinuţilor

Papa Francisc a făcut, înainte de moartea sa, o donaţie personală în beneficiul deţinuţilor, în valoare de 200.000 de euro, „ultimele sale posesiuni”, după cum a declarat miercuri episcopul Benoni Ambăruş, responsabil cu pastoraţia penitenciarelor şi cu caritatea la Roma, transmite agenţia de știri EFE, citată de Agerpres.

„A donat 200.000 de euro din contul personal”, a declarat Ambăruş, miercuri, presei italiene.

Potrivit detaliilor, această donaţie a fost destinată unei fabrici de paste din centrul de detenţie pentru minori Casal del Marmo din Roma.

„I-am spus că avem o ipotecă mare pentru această fabrică de paste şi, dacă am putea-o acoperi, am scădea preţul pastelor, am vinde mai mult şi am putea angaja mai mulţi băieţi”, a adăugat el.

„El a răspuns: “Aproape am rămas fără bani, însă mai am ceva în cont“. Şi mi-a dat 200.000 de euro”, a spus Ambăruş, care a subliniat activitatea Papei Francisc în beneficiul deţinuţilor în timpul papalităţii sale.

Papa Francisc a militat pentru protejarea demnităţii deţinuţilor

În timpul celor peste 12 ani de pontificat, Papa a vizitat în mod regulat centrele penitenciare şi a făcut apel la protejarea demnităţii deţinuţilor.

Ambăruş a menţionat recenta vizită a Papei la penitenciarul Regina Coeli din Roma, cu doar patru zile înainte de a muri. Acolo, el „a strigat lumii, cu toată puterea sa, necesitatea de a acorda atenţie deţinuţilor”.

Ultima apariție publică a Papei Francisc a fost, în mod simbolic, la închisoarea romană Regina Coeli. Era Joia Mare, cu câteva zile înainte de moartea sa, iar Pontiful – incapabil să îndeplinească tradiționalul ritual al spălării picioarelor – le spusese deținuților: „Anul acesta nu pot să o fac, dar pot să fiu totuşi alături de voi”. O apropiere care nu a fost niciodată doar simbolică, având în vedere donația de aproximativ 200.000 de euro, precum şi alte donaţii din ultimii ani, pentru

proiecte de incluziune și recuperare socială în complexele de detenție Rebibbia (bărbați, femei și minori) și Casal del Marmo.

