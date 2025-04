Joi a fost cea mai caldă zi din 2025 în România

În locuri unde temperaturi mari apăreau rar în aprilie s-a făcut joi, 17 aprilie, extrem de cald. Valorile cele mai ridicate nu au fost în Oltenia sau Muntenia, ci în Transilvania și Banat. Cel mai cald a fost la Alba Iulia (+31,3 C), ceea ce înseamnă 15 grade Celsius peste normalul perioadei.

În ultimul deceniu, luna aprilie a adus de mai multe ori temperaturi de peste 30 C în țară, fapt care se întâmpla extrem de rar înainte de anul 2010. Un astfel de episod s-a petrecut joi, înainte de Paște, notează Hotnews.

După ce prima parte a lui aprilie a adus zile foarte reci, joi a fost o zi extrem de caldă. Temperaturile au depășit la mai multe stații meteo 30 de grade. Astfel, au fost +31,3 C la Alba Iulia, +30,9 C la Vărădia de Mureș, +30,7 C la Holod, +30,6 C la Blaj și +30,5 C la Chișineu Criș, conform datelor ANM.

Temperaturi ridicate în centrul și vestul țării

În mod normal, cele mai ridicate temperaturi din țară sunt în sud și sud-est, însă ieri au fost în centrul și în vestul țării.

Foarte cald a fost la și Făgăraș (+29,2 C), dar și la Brașov (+26,8 C). În afara zonelor de munte, cel mai rece a fost la Mangalia (maximă de +13,3 C). Cel mai gros strat de zăpadă este la stația meteo din munții Călimani (63 cm).

Și dimineața zilei de joi a fost extrem de caldă în țară, cu minime de +19,1 C la Oravița, +17,8 C la Moldova Veche și +17,6 C la Caransebeș și Dumbrăvița de Codru.

Alba Iulia, cu temperatura de +31,3 C, a fost joi unul dintre cele mai calde locuri din Europa. Temperatura fost la 1,2 grade Celsius depărtare de recordul absolut de aprilie pentru orașul din Transilvania.