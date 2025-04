Mobilier nou şi table inteligente pentru elevii din Moţăţei. Ce alte proiecte sunt în desfăşurare în comună

În această perioadă, comuna Moţăţei este un adevărat șantier. Reabilitarea Școlii Generale Nr. 1 este în plină desfășurare şi, tot în domeniul învățământului, s-a finalizat dotarea tuturor unităților cu mobilier nou și table inteligente. Primarul comunei, Răzvan Mărgelu, detaliază investiţiile în curs de implementare, atât în domeniul educaţiei, cât şi din alte domenii.

Reporter: Ce ne puteţi spune despre proiectele aflate în desfășurare în această perioadă în comuna Moţăţei?

Răzvan Mărgelu: Avem mai multe proiecte legate de domeniul educației, printre care reabilitarea Școlii Generale Nr. 1, care este în plină desfășurare. Este un proiect foarte important, deoarece dorim să oferim copiilor noștri cele mai bune condiții de studiu. În plus, am finalizat dotarea tuturor unităților de învățământ din comună cu mobilier nou și table inteligente, ceea ce înseamnă un pas înainte spre modernizare şi acces la educaţie de calitate.

Am investit, de asemenea, în zonele de joacă pentru cei mici, finalizând amenajările locurilor de joacă din grădinițele din Moţăţei și Dobridor-Gară. În plus, am refăcut curtea Școlii Generale Nr. 2, astfel încât să fie un spațiu mai primitor și mai sigur.

Reporter: În privinţa modernizării drumurilor, care sunt noutăţile?

Răzvan Mărgelu: Unul dintre cele mai importante proiecte pentru comuna noastră este asfaltarea a 8 kilometri de stradă prin programul național Anghel Saligny. Acest proiect va aduce un confort sporit cetățenilor și va facilita accesul în diverse zone ale comunei.

Reporter: Aveţi şi alte proiecte în plan, în viitorul apropiat?

Răzvan Mărgelu: Chiar în acest moment avem în curs de licitație lucrările pentru un parc comunal, care va fi amenajat lângă Școala Generală Nr. 2. Ne dorim un spațiu verde, modern, unde locuitorii să se poată relaxa și petrece timp de calitate cu familia.

Reporter: Suntem în pragul Sărbătorilor Pascale. Aveți un mesaj pentru cetățeni cu acest prilej?

Răzvan Mărgelu: Cu această ocazie specială, le doresc tuturor locuitorilor comunei Moţăţei să aibă parte de sărbători liniștite, pline de bucurie și armonie alături de cei dragi. Fie ca această perioadă să ne aducă speranță, sănătate și încredere în viitor. Paște fericit!