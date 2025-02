Un avion cu pasageri la bord a fost dat dispărut în zbor, în Alaska

Departamentul de siguranță publică din Alaska a anunţat joi că autoritățile caută un avion de pasageri Bering Air cu 10 persoane la bord, care a fost dat dispărut în timp ce se deplasa de la Unalakleet la Nome, transmite Reuters.

Avionul avea la bord nouă pasageri și un pilot, a precizat instituția pe site-ul său, adăugând că echipajele depun eforturi pentru a obține ultimele sale coordonate cunoscute.

Un număr disproporţionat de accidente în care sunt implicate taxiuri aeriene şi avioane ce asigură naveta au loc în Alaska în comparaţie cu alte state din SUA, potrivit Institutului Naţional de Securitate Ocupaţională şi Sănătate al guvernului american. Alaska are un teren muntos şi o vreme dificilă. Multe localităţi nu sunt conectate prin drumuri, iar avioanele mici sunt folosite pentru a transporta oameni şi mărfuri.

Bering Air este o companie aeriană regională din Alaska care operează în jur de 39 de avioane şi elicoptere, potrivit datelor de pe site-ul de urmărire a zborurilor FlightRadar24. Ultima poziţie a avionului dispărut, zburând deasupra apei, a fost primită de trackerele FlightRadar24 la 38 de minute după ce a plecat din Unalakleet, joi, la ora locală 14:38 (23:38 GMT) pentru un zbor care durează de obicei mai puţin de o oră. Bering Air nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii adresate de Reuters.

Local media are reporting a Bering Air flight is overdue at Nome and search & rescue efforts are now underway. #8E445 departed Unalakleet at 23:38 UTC (14:38 local)



Last position received at 00:16 UTC

64.330212, -164.02679

5,300 feethttps://t.co/MgIBmtsp2U pic.twitter.com/N4bMUjni0q