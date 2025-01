Volei (m) / Dan Pascu: „A fost un meci foarte slab pentru noi!“

SCMU Craiova a pierdut la zero derbiul cu Corona Brașov, de miercuri, scor 30-28, 25-19, 25-23, iar rezultatul nu poate decât să-l nemulțumească pe tehnicianul oltenilor.

La finalul partidei, Dănuț Pascu s-a arătat dezamăgit de jocul prestat de echipa sa și a mărturisit că partea mentală a „cântărit“ decisiv.

„Ne așteptam la un meci dificil, știam cu cine jucăm. Noi nu am reușit să gestionăm mingile grele, cele mai confuze. Am greșit extrem de mult la acest capitol și nu am pus mingea jos atunci când era nevoie. În concluzie, pot spune că a fost un meci foarte slab pentru noi. Nu reușesc să înțeleg cum e posibil să pierzi setul când ai cinci sau șase puncte avans. Ne-am blocat psihic și au venit peste noi. Cred că aici este problema, că nu știm să ducem mental un meci până la capăt. Urmează partide criminal de grele. Urmează Zalău în deplasare, apoi jocuri în Cupa României, deci programul va fi infernal“, a declarat Dănuț Pascu.

Laurențiu Lică: „Meciurile de aici, de la Craiova, sunt speciale de fiecare dată!“

De partea cealaltă, în tabăra echipei campioane s-a instalat bucuria. Laurențiu Lică, fostul jucător al Craiovei și actualul antrenor al Coronei Brașov a vorbit despre încărcătura emoțională de dinaintea și din timpul partidei din Bănie. Acesta a ținut să-și felicite echipa pentru rezultatul obținut.

„A fost un joc intens, chiar dacă scorul poate spune altceva. A fost o încărcătură foarte mare și trebuie să recunosc că meciurile de aici sunt speciale de fiecare dată. Am încercat să începem bine, pentru că știm forța Craiovei acasă. Faptul că am început noi bine cred că i-a descurajat un pic. Am avut o cădere în setul trei și îmi doream să încheiem actul cu gândul de a fi pregătiți de setul patru. Cei care ai intrat de pe bancă au schimbat atmosfera și au reușit un „comeback“ incredibil. Îi felicit pe jucători. Am avut o săptămână grea. Am reușit un final de set trei incredibil, rar întâlnit. Îmi doream victoria, dar când intri în teren nu te relaxezi după un set câștigat sau două. Am mers până la capăt pentru victorie. Noi cred că asta am eușit să facem, să jucăm constant până la sfârșitul meciului“, a spus și Laurențiu Lică, antenorul grupării din Brașov.

