Locul de muncă ideal din România: patru luni de muncă pentru 12 luni de salariu

Telegondola din Mamaia este un loc de muncă ideal. Funcţionează doar patru luni pe an. Cu toate acestea, cei 11 angajaţi, dintre care şase şefi, primesc salariu tot anul.

Telegondola din Mamaia funcționează doar patru luni pe an, din iunie și până în septembrie, adică în timpul sezonului estival. Acele cabine sunt depozitate într-un hangar, dar angajații și membrii consiliului de administrație continuă să-și încaseze salariile și în extra-sezon, potrivit antena3.ro. Sunt 11 angajați permanenți, plus directorul general. Patru dintre aceștia sunt la birouri.

Proprietarul telegondolei este statul român

Proprietarul telegondolei este statul român, mai exact o asociere cu doi proprietari din partea statului român – Ministerul Economiei, pe de o parte, și Primăria Constanța, pe de altă parte. Tot ce face această companie este să dea bilete turiștilor care vor să admire Marea Neagră de sus.

Compania mai are și un consiliu de administrație format din cinci membri

Pe lângă cei 11 angajați, compania mai are și un consiliu de administrație format din cinci membri. Fiecare încasează 1.795 lei în fiecare lună, inclusiv în extrasezon. Ministerul Economiei are trei membri în consiliul de administrație, iar Primăria are doi.

Profitul acesteia depinde exclusiv de numărul de turiști care vin în stațiune și nu de vreo strategie a consiliului de administrație.

Rămâne de văzut dacă și această companie va fi afectată sau nu de măsurile de austeritate luate de guvernanți, iar numărul angajaților se va reduce sau va rămâne la fel.

