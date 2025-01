Nouă persoane reținute după incendiul din stațiunea de schi din nord-vestul Turciei

Nouă persoane reținute pentru audieri după ce un incendiu la stațiunea de schi din nord-vestul Turciei a ucis cel puțin 76 de persoane.

Un incendiu a izbucnit luni seara într-un hotel cu 12 etaje din provincia nord-vest a Turciei Bolu, ucigând cel puțin 76 de persoane. Oficialii spun că cel puțin doi dintre ei au murit după ce au sărit din clădire pentru a scăpa de flăcări.

Alte peste 50 de persoane au fost, de asemenea, rănite în incendiul de la hotelul Grand Kartal din stațiunea de schi Kartalkaya, potrivit ministrului de interne al Turciei Ali Yerlikaya. Incendiul a izbucnit într-o perioadă aglomerată a anului, când hotelurile sunt pline, în timp ce școlile sunt în vacanța de iarnă, de două săptămâni.

„Inimile noastre sunt frânte. Suntem în doliu”, a spus Yerlikaya reporterilor din afara hotelului. „Ar trebui să știți că oricine este responsabil pentru cauza acestei dureri nu va scăpa de justiție”, a adăugat el.

Proprietarul hotelului se numără printre cei reținuți

Nouă persoane au fost reținute în cadrul unei anchete asupra incendiului. Ministrul turc al Justiției, Yilmaz Tunc, a declarat că proprietarul hotelului se numără printre cei reținuți pentru audieri în anchetă. Guvernul a numit șase procurori să conducă o anchetă asupra incendiului, despre care se crede că a început în secțiunea restaurantului hotelului înainte de a se răspândi rapid în jurul clădirii.

Hotelul avea 248 de oaspeți înregistrați la momentul incendiului, care a fost raportat la ora locală 3:27 am. Pompierii spun că a început să răspundă crizei într-o oră.

45 dintre decedați, identificați

Yerlikaya spune că 45 din cele 76 de persoane confirmate morți au fost identificate, în timp ce eforturile de identificare a victimelor rămase continuă. Cadavrele celor identificați au fost predate familiilor acestora.

Cel puțin unul dintre răniți era în stare critică, în timp ce alți 17 au fost tratați prompt și externați din spital, având doar răni ușoare, potrivit ministrului turc al Sănătății, Kemal Memisoglu.

Evenimentul a generat unde de șoc în toată țara după ce au apărut detalii despre prin ce au trecut victimele. Atakan Yelkovan, un oaspete cazat la etajul al treilea al hotelului, a declarat presei turce că a existat haos la etajele superioare, în timp ce alți oaspeți s-au grăbit, încercând să evadeze. „Oamenii de la etajele superioare țipau. Au atârnat cearșafuri… unii au încercat să sară”, a spus Yelkovan.

Mărturii din infern

Necmi Kepcetutan, un instructor de schi la hotel, a spus că dormea ​​când focul a izbucnit și a ieșit în grabă din clădire. El a putut ajuta aproximativ 20 de oaspeți să evacueze, dar spune că ieșirea a fost incredibil de dificilă, deoarece fumul a cuprins podelele hotelului, făcând dificilă localizarea scării de incendiu.

Imaginile incendiului care circulă pe rețelele de socializare și pe canalele de televiziune turcești au arătat acoperișul și etajele superioare ale hotelului în flăcări. Martorii și primele rapoarte sugerează că sistemul de detectare a incendiilor al hotelului a eșuat. Rapoartele mai spun că placarea din lemn de pe exteriorul hotelului ar fi putut accelera răspândirea incendiului.

„Soția mea a simțit mirosul de ars. Alarma nu s-a declanșat”, a spus Yelkovan. „Am încercat să urcăm, dar nu am putut, au fost flăcări. Am coborât și am ieșit afară”.

Hotelul avea avize de funcționare

Ministrul turc al Turismului, Mehmet Nuri Ersoy, a declarat reporterilor că hotelul a fost supus unor inspecții pentru siguranța și competența la incendiu în 2021 și 2024. Ersoy spune că departamentul de pompieri nu a raportat nicio problemă în ambele inspecții.

Yelkovan a mai remarcat că echipele de pompieri au nevoie de aproximativ o oră pentru a ajunge la hotel. Ministrul de Interne, Yerlikaya, spune că întârzierea s-a datorat faptului că o parte a hotelului cu 161 de camere se află pe partea unei stânci, ceea ce a împiedicat eforturile de ajutorare.

Zi de doliu național

Președintele turc Recep Tayyip Erdogan a anunțat miercuri o zi de doliu național. El a adăugat că toate steagurile din clădirile guvernamentale și din misiunile diplomatice ale Turciei din străinătate vor fi coborâte în bernă pentru a onora victimele.

Într-o adresă de marți, liderul turc a spus: „Din păcate, am primit o veste foarte tristă în această dimineață de la Bolu, Kartalkaya. Frații și surorile noastre au fost uciși și răniți într-un incendiu care a izbucnit într-un hotel.”

Erdogan a subliniat că vor fi luate toate măsurile necesare pentru a identifica ce s-a întâmplat și cum exact a fost provocat incendiul, menționând că oricine va fi găsit responsabil pentru tragicul incident va fi tras la răspundere.

Alte hoteluri din stațiunea de schi au fost evacuate ca măsură de precauție, iar oaspeții au fost plasați în diferite hoteluri din provincia Bolu, potrivit Euronews.

