După 15 luni de război, palestinienii din Gaza s-au întors acasă

Datorită acordului de pace, care a pus capăt unui conflict de peste 15 luni de lupte între Israel și Hamas, palestinienii din Gaza se confruntă cu un peisaj apocaliptic după ce s-au întors acasă

Unii locuitori ai orașului Rafah și-au găsit casele și afacerile distruse complet la întoarcerea lor, marți. Manal Selim, o mamă singură cu șase copii, a fost coafeză și a avut un magazin de închiriere de rochii de mireasă și de seară.

Ea locuia la un etaj deasupra magazinului, iar când și-a găsit casa și afacerea în ruine a izbucnit în lacrimi: „Suntem surprinși. Am crezut că vom găsi un loc în care să locuim sau să stăm, dar distrugerea nu este normală. Distrugerea este înfricoșătoare. Este ca o apocalipsă”, a spus ea, potrivit Associated Press.

Selim a reușit să scoată câteva rochii rupte de sub dărâmături și manechine rupte din apropiere. „Aceasta este casa mea. Am construit cărămidă peste cărămidă timp de 25 de ani. Am crezut că vom găsi o cameră sau un magazin când ne vom întoarce…. totul s-a prăbușit”, a spus ea.

Mormane de moloz care se întind cât vezi cu ochii

De-a lungul micii enclave de coastă, unde taberele de refugiați construite sunt intercalate între orașe, există mormane de moloz care se întind cât vezi cu ochii – rămășițe ale celui mai lung și mai ucigător război dintre Israel și Hamas din istoria lor însângerată.

Criticii spun că Israelul a dus o campanie de pârjolire, pentru a distruge viața în Gaza, acuzații care sunt luate în considerare de două instanțe internaționale, inclusiv crima de genocid.

Israelul neagă aceste acuzații și spune că armata sa a dus o luptă complexă în zone urbane dense și că încearcă să evite să provoace daune nejustificate civililor și infrastructurii acestora.

