Un nou tip de alertă internațională, publicată de Interpol

Interpol a publicat vineri un nou tip de alertă sau de cerere de cooperare internaţională care vizează urmărirea sau recuperarea activelor de origine infracţională. Este vorba de prima sa „notificare argintie”.

Interpol, în prima sa notificare de acest tip, „cere Italiei să caute să obţină informaţii cu privire la activele aparţinând unui membru important al mafiei”, explică într-un comunicat organizaţia internaţională de poliţie judiciară, potrivit Interpol, preluată de Agerpres.

INTERPOL has published its first-ever Silver Notice to help trace and recover criminal assets, combat transnational organized crime and enhance international police cooperation.



