Meghan „devastată” după moartea câinelui ei

Meghan, Ducesa de Sussex, a spus că este „devastată” după moartea câinelui ei, Guy, potrivit BBC.

Într-o postare pe Instagram, Meghan a spus că a „plânsmulta” din cauza dispariției câinelui și i-a mulțumit pentru „atâția ani de iubire necondiționată”.

Ducesa a spus că a adoptat un beagle de la o salvare de animale în Canada în 2015. D de atunci a fost „alături de mine până la finalul zilelor lui”.

Ea nu a spus când a murit câinele sau cauza morții.

Postarea a fost însoțită de un montaj de fotografii și video în care ducesa și familia ei se joacă cu Guy.

Într-una, ea este văzută pregătind dulceaţă și spunându-i câinelui: „Ne blocăm, Guy”. În altul, soțul ei, Ducele de Sussex, este văzut alergând cu el de-a lungul unei plaje.

La final, Meghan se aude cu unul dintre copiii cuplului cântând: „We love you Guy, yes we do”.

Ducesa a spus că personalul de la adăpostul de unde adoptase câinele „s-a referit la el drept „băiatul” pentru că era atât de mic și fragil”.

„Așa că l-am numit „Băiat”. Și era cel mai bun tip pe care l-ar fi putut cere orice fată”, a spus ea. „A fost cu mine în serialul la Suits (Costume), când m-am logodit (și apoi m-am căsătorit), când am devenit mamă…

Guy era umbra ducesei

„A fost alături de mine pentru toate: liniștea, haosul, calmul, confortul”. Ducesa a adăugat că Guy va apărea în viitorul ei serial Netflix, intitulat „With Love, Meghan“.

„Sper că vei ajunge să înțelegi de ce sunt atât de devastată de pierderea lui. Cred că s-ar putea să te îndrăgostești puțin și tu”, a spus ea.

„Am plâns prea multe lacrimi ca să le număr – tipul de lacrimi care te fac să intri la duș cu speranța absurdă că apa curgătoare de pe față te va face cumva să nu le simți sau să te prefaci că nu sunt acolo. Dar ele sunt. Și asta e în regulă.

„Îți mulțumesc pentru atâția ani de iubire necondiționată, dragul meu tip. Mi-ai umplut viața în moduri pe care nu le vei ști niciodată.”

