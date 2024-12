(VIDEO) Bosnia, acoperită de nămeți de până la doi metri

O furtună de zăpadă a afectat Bosnia la începutul acestei săptămâni şi a privat de electricitate mai multe zeci de mii de gospodării, au anunţat serviciile de salvare, informează AFP, citată de Agerpres.

Furtuna de zăpadă, care a început în noaptea de duminică spre luni, afectând şi regiuni din Croaţia şi Serbia, a scăzut net în intensitate pe teritoriul Bosniei, însă mii de persoane erau în continuare blocate vineri în zeci de localităţi izolate, întrucât drumurile au devenit impracticabile.

Blizzard condition last night in Bosnia & Herzegovina, this is a road between Drvar and Bosanski Petrovac.

More than 1 meter of snow has fallen last night. pic.twitter.com/oz126GL94s