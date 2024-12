Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, a anunţat vineri că NATO îşi va „consolida prezenţa militară” la Marea Baltică.

Tallinnul a lansat vineri misiuni de patrulare pe mare care să apere conexiunea electrică submarină cu Helsinki, la două zile după ruperea cablului la Marea Baltică.

Legătura de curent continuu EstLink 2 între Estonia şi Finlanda a fost întreruptă miercuri, iar suspiciuni vizează petrolierul Eagle S, sub pavilionul Insulelor Cook, suspectat că face parte dintr-o ”flotă fantomă”, potrivit poliţiei finlandeze, conform stirileprotv.ro.

Nava a fost imobilizată şi escortată de către o navă finlandeză de patrulare în largul Porkkala, la aproximativ 30 de kilometri de Helsinki.

Exclusive footage of Finnish SOF boarding the "Eagle S" which is suspected of damaging the power transfer cable "Estlink 2" pic.twitter.com/FWvF2FjFlB

„Am decis să ne trimitem Marina în apropiere de EstLink 1 (alt cablu submarin la Marea Baltică), pentru a ne apăra şi securiza conexiunea energetică cu Finlanda”, a anunţat pe X ministrul eston al Apărării Hanno Pevkur.

”Bineînţeles, ancheta trebuie să stabilească toate detaliile avarierii cablului Estlink 2 şi a cablurilor de comunicaţii, însă sarcina noastră este să transmitem imediat un mesaj clar prin care spunem că suntem pregătiţi să apărăm conexiunile între Estonia şi Finlanda inclusiv cu mijloace militare”, subliniază într-un comunicat pubclicat pe site-ul ministerului Hanno Pevkur.

Ministrul eston al Apărării subliniază că forţele estone sunt pregătite să prevină totodată atacuri desfăşurate ”cu mijloace militare”.

@Michellewb_ wrote an article about Cook Islands becoming fast a niche flag registry for shadow fleet tankers shipping russian oil and has had a formidle growth in 2024 due to sanctions trading. Whether this ship is linked to Russian ownership is unclear. pic.twitter.com/3K81gpF0nw