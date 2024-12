Dacia Sandero triumfă pe piața europeană. Dacia Duster și Ford Puma, în Top 5 SUV-uri subcompacte. Locul 1, disputat de două modele. (sursa:profit.ro)

Cele două SUV-uri produse în România, Dacia Duster și Ford Puma, au reușit să-și mențină vânzările într-o piață volatilă și puternic influențată de evoluțiile celor mai mari economii ale Europei, astfel încât au rămas printre cele mai vândute modele din segmentul B-SUV, din care fac parte,

Dacia Duster este în 2024 al treilea cel mai vândut SUV subcompact din Europa, iar Ford Puma este al cincilea, conform datelor analizate de Profit.ro privind înmatriculările. Pozițiile celor două automobile produse în România s-au inversat față de clasamentul din 2023, fiind influențate de contextul diferit în care se află fiecare dintre cele două.

Pe de o parte, Duster a primit o nouă generație și a traversat cu succes acest moment, începând încă din luna iunie să livreze noile modele, pe fondul unor volume mari de mașini vândute din generația anterioară. În schimb, Puma a lansat un facelift al primei sale generații, iar livrările au început în a doua jumătate de an, modelul confruntându-se cu o scădere a cererii. În total, Dacia a vândut în primele 11 luni ale anului 157.205 unități, cu 9,1% mai multe decât în perioada similară din 2023, în timp ce Ford a vândut 139.276 unități, în scădere cu șase procente. Practic, dacă Duster are un plus de 13.160 de automobile vândute în intervalul menițonat, Puma are cu aproape 9.000 de vehicule mai puțin.