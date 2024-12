Deputat PNL: Există speranța ca negocierile cu PSD și UDMR să fie reluate azi

PNL ar putea relua vineri discuțiile cu liderii PSD și UDMR pentru formarea unui guvern, la o zi după ce Marcel Ciolacu a anunțat că social-democrații se retrag de la negocieri, a declarat deputatul liberal Alexandru Muraru. Acesta spune despre decizia lui Ciolacu că i-a luat prin surprindere pe pesediștii din teritoriu și că nu știe „la ce a folosit”, dacă PSD revine la masa negocierilor.

Alexandru Muraru spune că liderii PNL, PSD și UDMR ar putea relua astăzi negocierile pentru formarea guvernului. „Au fost discuții și întâlniri ieri și există toată speranța că aceste întâlniri și discuții vor fi reluate astăzi între liderii cei trei lideri. Nu știu în ce măsură USR mai este în acest format de negociere”, spune el, conform digi24.ro.

„Prioritatea numărul unu este aceea de a forma această coaliție“

Întrebat dacă a contat apelul președintelui Klaus Iohannis pentru reluarea negocierilor, liberalul spune: „Sigur că prioritatea numărul unu este aceea de a forma această coaliție și au fost tatonări, au fost discuții. Nu vă pot spune dacă a contat această discuție.

Nu am informația asta de la colegii mei și de la domnul Bolojan, vă spun ce am discutat noi. Am avut o ședință ieri în care s-a vorbit despre chestiunile economice, despre un posibil calendar al acestor negocieri și de urgența învestirii guvernului până la 31 ianuarie.”

Despre anunțul făcut de Marcel Ciolacu privind retragerea PSD de la negocieri, Muraru spune că a fost neașteptat.

