Atelier de Retuș la TNC. În 2025, Tipografia Hub pune în reflector stagiunea de teatru independent la Național

Anul 2025 începe cu un nou proiect pentru Tipografia Hub, în parteneriat cu Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova.

Începând din luna ianuarie 2025, TNC va găzdui stagiunea de teatru independent coordonată de Tipografia, la Sala Atelier a Naționalului.

Spectacolele, atât producții ale proiectului de artă comunitară Tipografia Hub, cât și spectacole invitate din zona independentă locală , vor avea loc duminica, de la ora 19:00, iar biletele vor putea fi achiziționate de pe site-ul teatrului, www.tncms.ro, secțiunea Bilete.

Înființată în noiembrie 2023, pornind de la un concept de „retuș cultural”, Tipografia și-a propus să ofere o alternativă de artă publicului craiovean, încurajând și susținând artiștii independenți, după ce a reușit, într-un timp extrem de scurt, să convingă și să creeze o rețea solidă de sponsori și de parteneri.

La numai jumătate de an de la deschidere, Tipografia a participat cu două producții proprii, Atena 5 și Echoes of the Feminine, în Festivalul Internațional „William Shakespeare” și a fost invitată la Festivalul de Teatru Underground de la Arad cu primul spectacol prezentat publicului, Dureri Fantomă.

Prima stagiune a însemnat patru producții proprii și numeroase spectacole independente, dar și alte evenimente, precum concerte, lansări de carte sau expoziții.

Parteneriatul dintre Tipografia și Teatrul Național „Marin Sorescu” este o invitație comună la noi perspective, creând punți de dialog între artistul independent și marele public de teatru, dar și între spațiul teatral convențional și un public nou, avid de noi experiențe.