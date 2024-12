Călin Georgescu a recunoscut că s-a întâlnit sâmbătă la ferma din Ciolpani cu Horațiu Potra: „Nu văd de fapt care este fapta”

Călin Georgescu a admis joi seara, că pe 7 decembrie s-a aflat la ferma de la Ciolpani, unde se afla și Horațiu Potra. După ce ocolit un răspuns clar, Georgescu a confirmat prezența sa la fermă, susținând că nu a fost implicat în discuțiile dintre echipa sa de securitate și Potra.

Georgescu a fost întrebat, la postul de televiziune Realitatea Plus, cum comentează faptul că soția deținătorului fermei de cai din Ciolpani a declarat că l-a văzut alături de Potra la fermă. Fostul candidat independent la prezidențiale a răspuns că femeia vorbea despre echitație, relatează g4media.ro.

„Vorbea de echitație, nu vorbea de altceva, despre asta este vorba. Domnul Potra este o victimă colaterală a sistemului. Domnul Ciolacu a creat acest subiect. Eu nu văd de fapt care este fapta. Ne-am întors la dictatură. Sunt absolut consternat. Mă aștept să vină poze trucate, deep-fake-uri”.

„Eu am fost acolo pentru că m-au rugat (…) Însă nu am participat la această discuție“

Moderatoarea emisiunii a insistat, însă, iar Călin Georgescu a dat un răspuns neconvingător.

„În regulile impuse de echipa mea de protecție le-am impus să nu divulg lucruri tehnice. Copiii mei au fost amenințați la școală, nu am avut căldură trei zile. Era absolut firesc ca oamenii din jurul meu în care am absolut încredere totală să dubleze, să tripleze protecția. Așa-zisul SPP nu era pus decât să facă poze. M-a sunat Lucian Pahonțu. M-a sunat în turul I în orice caz și mi-a spus că îmi oferă pază și i-am spus că îmi pare rău, am încredere doar în oamenii mei. Mă scuzați, nu pot accepta așa ceva, nu am nevoie. Vreau să fiu cu oamenii mei în mașină, și poate să fie o mașină care să fie în față sau în spate. Și nu a fost de acord”.

În cele din urmă, după ce i s-a pus pentru a treia oară aceeași întrebare, Georgescu a recunoscut.

„Eu nu m-am întâlnit acolo. Echipa mea, ei doreau acest lucru, eu nu aveam ce să fac în discuția asta tehnică. Eu am fost acolo pentru că m-au rugat, m-au solicitat că vor să discute cum multiplică paza. Însă nu am participat la această discuție”.

