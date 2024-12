Călin Georgescu, dovedit că îl cunoaşte pe Potra. S-au întâlnit sâmbătă să pună la cale o manifestaţie la Bucureşti

Călin Georgescu, care a declarat duminică că nu îş cunoaşte pe Horaţiu Potra, a fost dovedit că participase cu o zi înainte la o întâlnire cu Potra şi Sechila. Mai multe fotografii în care apar cei trei au fost distribuite luni, 9 decembrie, pe un canal al rețelei Telegram. Unele dintre imagini par a fi de la întâlnirea care a avut loc sâmbătă, la ferma de cai din Ciolpani, județul Ilfov.

Mercenarul Horațiu Potra și neolegionarul Eugen Sechila s-au întâlnit, sâmbătă, la o fermă de cai din Ciolpani, județul Ilfov. Scopul întâlnirii ar fi fost să organizeze o manifestație în București, în așa fel încât mercenarii controlați de Potra să creeze haos. După ce a fost audiat de procurori, proprietarul fermei de cai din Ilfov a recunoscut că la întâlnire a participat și Călin Georgescu.

Sirianul care deține herghelia de la Ciolpani, unde a avut loc sâmbătă, 7 decembrie, întâlnirea secretă, afirmă că îl cunoaște pe Călin Georgescu, menționând că acesta a învățat să călărească la ferma sa.

Georgescu spunea duminică că nu l-a întâlnit niciodată pe Potra, deşi îl văzuse chiar cu o zi înainte

Întrebat luni seară, 9 decembrie, la postul TV Realitatea Plus, dacă a fost la întâlnirea conspirativă de la Ciolpani de sâmbătă, Călin Georgescu a declarat că ”a fost recent” acolo și că ”merge des” la herghelie, relatează g4media.ro.

„Dacă este vorba de asta, am filmat la călărie. Destul de des mă duc acolo. Am fost recent, mă duc curent, dar nu înseamnă că am avut întâlnirile despre care se spune în spațiul public. Se știe că am încredere în oamenii mei militari în Legiunea Străină. Dar domnul Potra nu îmi e apropiat, de ce ar fi trebuit să spun ceva despre cineva (care nu îi e apropiat – n.r.)”.

Georgescu a recunoscut, apoi, că îl cunoaște pe Potra, deși duminică, 8 decembrie, tot la Realitatea Plus, a spus că „Știu de el, cum știți și dvs. Nu l-am întâlnit niciodată”.

„Ca persoană publică m-am văzut cu sute, mii de oameni. Eu, ca persoană publică, m-am văzut cu foarte mulți oameni. Aveam nevoie de gărzi de corp. Gărzile mele de corp sunt din Legiunea Străină. Este irelevant, nu sunt din cercul meu de apropiați. Fotografiile sunt de acum câțiva ani”, a mai spus Georgescu.

Fotografiile au apărut la doar o zi după ce Georgescu a susținut, la televiziunea Realitatea Plus, că nu l-a întâlnit niciodată pe Horațiu Potra.

Horaţiu Potra a fost reţinut duminică seară

Călin Georgescu, candidatul independent care a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale, alegeri ce au fost ulterior anulate de CCR, a avut cel puțin două întâlniri cu Horațiu Potra, liderul unor grupări de mercenari aflat sub anchetă penală. Aceste întâlniri au fost confirmate prin imagini difuzate luni seara, 9 decembrie, de Antena 3 CNN.

Georgescu a fost întrebat, la Realitatea Plus, de patru ori dacă a avut vreo întâlnire cu Potra, dar a ezitat să ofere un răspuns clar.

Horaţiu Potra, consilier local în municipiul Mediaş și recunoscut ca lider al unei grupări de mercenari activi în Africa, a fost reținut duminică seara, 8 decembrie, pentru o perioadă de 24 de ore de către procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești.

