George Simion: „Klaus Iohannis să facă un pas în spate, nu vrem demonstrații, ci alegeri libere

George Simion a participat, duminică, la o acțiune restrânsă în fața unei secții de votare din Capitală, însoțit de câțiva colegi de partid. El a îndemnat calm la ieșire în stradă și a spus că speră să aibă noi alegeri prezidențiale cât mai curând.

„Nu ne dorim haos. Este important să fie liniște. Am venit să ținem un moment de reculegere. Am văzut unele știri că am vrea să votăm. Nu am venit să votăm. Suntem conștienți în ce punct ne-a adus CCR și felul în care nu au funcționat instituțiile statului român. România trebuie să fie o țară democratică, o țară care să aparțină lumii libere, Uniunii Europene și NATO”, a zis Simion, care a amintit că a făcut apel la calm în toată această perioadă.

George Simion spune că ieșirea de astăzi nu este o demonstrație, ci un demers pentru alegeri libere.

„Klaus Iohannis să facă un pas în spate”

„8 decembrie, e Ziua Constituției, este o zi cu semnificație pentru români. Sper din suflet, ca să nu ajungem într-un stat autoritar, cer lui Klaus Iohannis să facă un pas în spate, să se retragă, să respecte Constituția, să nu se cramponeze de funcții”, a mai spus liderul AUR, aflat în fața Colegiului Național Mihai Viteazu din București.

El le-a mulțumit românilor care „știu să fie demni și să se ferească de provocările pregătite de regimul lui Klaus Iohannis”.

„Le promit românilor că mă voi lupta pentru dreptul, lor de a vota, că votul lor nu a fost inutil, că toată energia noastră în următoarele zile şi în următoarele luni va fi pentru recredibilizarea procesului electoral în România, pentru aplicarea voinţei poporului român, pentru un stat de drept, pentru democraţie.

Cineva trebuie să facă acest apel, pentru că nu am auzit decât isterii, nu am auzit decât ţipete de bucurie: gata, au fost eliminaţi ruşii! Care ruşi?” a mai afirmat George Simion, duminică.

Ce spune liderul AUR despre Călin Georgescu

Întrebat de un jurnalist cum se împacă viziunea AUR cu cea a lui Călin Georgescu, cu privire la desfințarea partidelor. „Partidele ticăloase care au fost taxate la vot, vor fi taxate la vot”, a răspuns Simion.

De asemenea, lidierul AUR a fost întrebat dacă nu consideră că este periculos pentru parcursul pro-european al României faptul că discursul lui Călin Georgescu este copiat după cel al mareşalului Ion Antonescu. „Eu v-am spus că nu fac comentarii literare. Nu ştiu cui i-a mâncat pisica tema, nu ştiu cine ce”, a răspuns George Simion.

Întrebat de jurnaliști dacă îl mai susține pe Călin Georgescu, Simion spune că respectă alegerea cetățenilor și îl va susține în continuare. Referitor la acuzațiile aduse candidatului la prezidențiale, șeful AUR spune că așteaptă dovezile. De asemenea, el a spus că va lupta pentru ca drepturile POT să fie respectate în Parlament.

Liderul AUR a amintit că a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) o contestaţie în anulare la decizia Curții Constituționale privind anularea alegerilor prezidenţiale.

Nicușor Dan, „un trădător” dacă va candida la prezidențiale

George Simion a fost întrebat ce părere are despre o posibilă candidatură a lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale.

„Ce părere pot să am despre Nicuşor Dan în momentul în care el minte bucureştenii că-l interesează soarta lor şi vrea să-i trădeze, vrea să-i umilească, nu a făcut nimic patru ani pentru soarta lor, le-a mai cerut dată votul şi acum, ca un trădător, împreună cu Klaus Iohannis, vrea să ocupe funcţia de preşedinte”, a spus el.