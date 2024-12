(VIDEO) Fotografii noi ale ucigașului șefului UnitedHealthcare

Poliția din New York a publicat două fotografii cu o persoană demascată căutată pentru uciderea unui director executiv al asistenței medicale.

Șeful UnitedHealthcare, Brian Thompson, de 50 de ani, a fost împușcat mortal în spate, miercuri dimineață, în fața hotelului Hilton din Midtown Manhattan. Atacatorul a fugit de la fața locului fără a lua nimic din bunurile lui Thompson. Poliția crede că victima a fost vizată într-un asasinat planificat dinainte.

Anchetatorii folosesc, de asemenea, tehnologia de recunoaștere facială și cartușele cu mesaje criptate scrise pe ele pentru a-l găsi pe suspect. Ei nu au dezvăluit încă un motiv al împușcăturii.

Cum s-a întâmplat atacul și evadarea?

Împușcarea a avut loc în jurul orei 06:45 EST (11:45 GMT) într-o zonă aglomerată din Manhattan, aproape de Times Square și Central Park. Thompson era programat să vorbească la o conferință cu investitorii mai târziu în cursul zilei.



Potrivit poliției, suspectul – care era îmbrăcat cu o mască neagră și o jachetă maro deschis sau crem – părea să-l aștepte pe Thompson timp de cinci minute în fața hotelului Hilton.

Thompson, care a sosit pe jos, a fost împușcat în spate și în picior și a fost declarat mort aproximativ o jumătate de oră mai târziu la un spital local.

Poliția îl vânează pe ucigașul cu armă al CEO-ului UnitedHealthcare

Șeful detectivilor departamentului de poliție din New York (NYPD), Joseph Kenny, a dezvăluit că arma suspectului părea să se blocheze, dar că a reușit să o repare rapid și să continue să tragă.

Imaginile CCTV par să arate că bărbatul înarmat a montat un supresor, cunoscut și sub numele de amortizor, pe pistolul său, a stabilit BBC Verify.

Primarul orașului New York, Eric Adams, un veteran al poliției din New York, a declarat pentru MSNBC că utilizarea unui amortizor de zgomot a fost fără precedent în cariera sa. „Nu am mai văzut niciodată un amortizor de zgomot”, a spus el. „A fost ceva cu adevărat șocant pentru noi toți”.

Anchetatorii cred că arma de foc este un BT Station Six 9, o armă care este comercializată ca având rădăcinile din pistoalele folosite de forțele de operațiuni speciale aliate din perioada celui de-al Doilea Război Mondial.

Poliția ar fi vizitat magazinele de arme din Connecticut pentru a încerca să stabilească de unde a fost achiziționată arma.

După împușcare, videoclipul îl arată pe suspect care fuge de la fața locului pe jos. Oficialii au spus inițial că suspectul a folosit o bicicletă electrică Citi deținută de Lyft. Dar Lyft, care deține și operează Citi Bike, a declarat mai târziu că i s-a spus de către NYPD că unul dintre vehiculele sale nu a fost folosit, potrivit partenerului american al BBC, CBS News.

