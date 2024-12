(VIDEO) Amme lansează „Semnat, Fosta Ta”, o piesă manifest pentru femeile neiubite

Amme revine în peisajul muzical cu o nouă piesă manifest, o nouă melodie inspirată din milioane de povești reale care se desfășoară în astfel de contexte.

„Semnat, Fosta Ta” este o piesă cu mesaj în care se vor regăsi multe persoane, pentru că este povestea unui cuplu în care bărbatul a fost infidel, partenera a aflat și decide să nu-i mai dea șanse. În ciuda faptului că el luptă să-i recăștige dragostea și încrederea, ea rămâne constantă și hotărâtă în decizia ei, conștientă fiind că dacă a înșelat-o o dată o va face mereu.

„Versurile sunt pentru voi fetelor, să vă dea putere să mergeți mai departe, să credeți în voi, să nu acceptați niciodată umilințe și jigniri din partea partenerului. Uneori este bine să puneți punct unei situații toxice pentru a face loc lucrurilor minunate să vină în viața voastră. Știți doar că îmi place să fac piese cu un mesaj în care să vă regăsiți toate, așa cum a fost și piesa „Sună Karma”, îmi place să vorbesc despre cât sunt de puternice femeile în 2024 și despre cât de important este să știm să plecăm atunci când nu mai suntem respectate și iubite”, spune Amme.

Clipul piesei „Semnat, Fosta Ta” este unul de imagine, unul în care artista care interpretează rolul femeii înșelate renaște din propria cenușă și apare acum vindecată, mai frumoasă și mai încrezătoare în propriile forțe, pregătită să meargă înainte cu capul sus.

„Trebuie să recunosc că a fost dragoste la prima vedere atunci când am ajuns în studio și oamenii de acolo mi-au arătat această piesă. Am ascultat această piesă prima dată și mi-a rămas gândul la ea, nimic din ce am ascultat ulterior nu mi-a mai plăcut. Am hotărât împreună cu echipa să păstrăm linia și strofa a doua și să refac eu toate versurile. Ei bine, așa a luat naștere „Semnat, Fosta Ta””, conchide artista.

