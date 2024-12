Ideologul lui Putin, într-un mesaj pe X: „România va fi o parte a Rusiei în curând”

Ideologul lui Puțin, Alexandr Dughin, așa cum i se mai spune, a publicat un mesaj pe rețeaua de socializare X în care spune că „în curând România va face parte din Rusia.”

Mai mulți politicieni USR, inclusiv prim-vicepreședintele partidului, Dominic Fritz, au răspândit apoi mesjul lui. „Unde oare personalitățile woke sau elita democraților ar putea fugi din SUA? În Canada? Trudeau a fost recent la Mar-o-Lago. Israel? Acolo există un război. Londra, Paris, Dubai? Exact acolo au fugit liberalii ruși. Sau Moldova? Moldova va fi parte a României în curând. Dar România va fi parte a Rusiei.”, a scris el pe contul său de Twitter, conform digi24.ro.

Where wokeists and elite of Democrats can flee from US? Canada? Trudeau was recently at Mar-o-Lago. Israel? There is a war. London, Paris, Dubai? Exactly where Russian liberals have fled. Or Moldova? That will be part of Romania soon. But Romania will be part of Russia.