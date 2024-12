(VIDEO) Joe Biden a acordat grațiere oficială fiului său Hunter

Președintele american Joe Biden a emis o grațiere oficială pentru fiul său Hunter, care urma să fie condamnat luna aceasta pentru infracțiuni federale de port de armă și condamnări fiscale.



Se întâmplă când președintele democrat a spus anterior că nu-și va ierta fiul și nici nu-i va comuta sentința. Dar duminică seara, președintele Biden a spus, deși crede în sistemul de justiție, „politica a infectat acest proces și a dus la o eroare judiciară”.



Hunter Biden a pledat vinovat de acuzații fiscale la începutul lunii septembrie și a fost găsit vinovat de consumul ilegal de droguri în posesia unei arme în iunie – devenind primul copil al unui președinte în exercițiu care a fost condamnat pentru o crimă.

Declarația președintelui Biden

„Astăzi, am semnat o graţiere pentru fiul meu Hunter. Din ziua în care am preluat funcţia, am spus că nu voi interveni în procesul decizional al Departamentului de Justiţie şi m-am ţinut de cuvânt chiar şi atunci când am văzut cum fiul meu a fost urmărit penal în mod selectiv şi nedrept”, a spus Joe Biden într-o declaraţie publicată duminică de Casa Albă.

„Sper că americanii vor înţelege de ce un tată şi un preşedinte ar ajunge la această decizie”, a adăugat şeful Casei Albe, care se pregăteşte de încheierea mandatului său prezidenţial la 20 ianuarie 2025.

Deținerea de armă de foc

Hunter Biden s-a confruntat cu perspectiva de ani de închisoare federală pentru o serie de acuzații legate de deținerea de arme și fraudă fiscală. Fiul președintelui a fost condamnat în iunie pentru deținerea ilegală a unei arme de foc, precum și pentru mințirea cu privire la consumul de droguri la cumpărarea acesteia. Procurorii au spus că a mințit pe formularul de cerere de armă de foc susținând că nu consuma droguri. Avocații lui Hunter au susținut că el nu se considera dependent și că era curat în acel moment. Hunter a avut arma - un Colt Cobra Special de calibrul .38 - timp de aproximativ 11 zile și nu a tras niciodată în acel timp, potrivit avocaților săi. Această condamnare presupunea o pedeapsă maximă de 25 de ani, deși Hunter trebuia să se confrunte cu o pedeapsă mai scurtă, de până la 16 luni. Apoi, în septembrie, fiul președintelui a pledat vinovat pentru nouă taxe federale pentru falsificarea înregistrărilor și nedepunerea declarațiilor. El riscă până la 17 ani de închisoare, cu o audiere de condamnare programată pentru 16 decembrie. Hunter este primul copil al unui lider american care a fost condamnat pentru o crimă federală, potrivit BBC. Președintele ales Donald Trump a numit grațierea un „abuz și o eroare judiciară".