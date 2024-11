Mai multe publicații dau detalii din exit poll-uri. Mircea Geoană amenință cu plângeri la autorități

Mircea Geoană reacționează după ce o parte din presă a publicat date care ar proveni din exit-polluri care se fac în aceste ore. Candidatul amenință cu plângeri la autorități.

„Deja au apărut în presă “exit-poll-uri”, cu cifre absolut mincinoase și manipulatoare, exit-poll-uri care încalcă legea privind alegerile prezidențiale. De ce ar risca publicațiile românești să încalce legea și să citeze “surse ale partidelor politice”, dacă cifrele ar fi adevărate? De ce mințiți românii? De ce atâta disperare, încât riscați rigorile legii? Câți bani publici sunt aruncați pentru a publica așa zisele surse politice? Am sesizat deja organele abilitate și o voi face ori de câte ori va fi necesar pentru a apăra votul vostru și democrația din România!”, a scris Mircea Geoană, pe Facebook.

Pentru realizarea exit-poll-urilor, Biroul Electoral Central (BEC) a acreditat în acest an patru instituții de sondare.

Este vorba despre Grupul de studii socio-comportamentale Avangarde S.R.L, The Center for Internaţional Reserch and Analysis S.R.L (CIRA), Centrul de Sociologie Urbană şi Regională – CURS și ARA Public Opinion SRL.

