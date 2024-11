Declarațiile candidaților, la ieșirea de la urne. Orban: „Să nu cumva să mă votați”

Nicolae Ciucă a declarat, la ieșirea din secția de votare, că a votat util, în timp ce Marcel Ciolacu a tranmis că a votat pentru stabilitate și pentru o Românie puternică. Ludovic Orban, în schimb, i-a rugat pe alegători să voteze candidata pentru care s-a retras, cu câteva zile înainte, din cursa pentru prezidențiale.

Declarațiile lui Marcel Ciolacu

”Am votat pentru o Românie puternică economic, o Românie cu o voce puternică în lume, am votat pentru o Românie în care românii să aibă un trai decent şi nu în ultimul rând am votat pentru o Românie al cărei preşedinte să muncească pentru ţară şi pentru poporul său. Am votat pentru cît mai multe victorii ale românilor şi României, cum a fost ultima victorie de acum câteva zile, aderarea completă la Spaţiul Schengem. Am votat pentru stabilitate, pentru un echilibru şi o echitate socială şi de asemenea, pentru pace. Cu toţii ne dorim un trai mai bun şi ne dorim să fim cum suntem noi românii. Şi sunt ferm convins că după această campanie electorală aşa vom fi”.

Declarațiile lui Ludovic Orban:

„Fac o precizare pentru că, din păcate, în ultima săptămână s-a lansat masiv o dezinformare – toţi cei care vor să mă voteze pot să mă voteze, dar pe 1 decembrie, votând Forţa Dreptei, Forţa Dreptei nu s-a retras din competiţia electorală, candidăm la alegerile parlamentare – şi îi aştept pe toţi cei care cred în noi, cred în valorile dreptei să voteze pe data de 1 decembrie. De asemenea, o altă diversiune care s-a lansat, şi trebuie să o spun că inclusiv preşedinţii secţiilor de votare au spus această năzdrăvănie, că voturile mele se transferă către candidatul pe care l-am propus. Este o minciună gogonată. Să nu cumva să mă votaţi, să votaţi candidata pe care v-am rugat să o votaţi (…) „Dacă mă votaţi pe mine, voturile se pun la mine şi nu ne atingem obiectivul pentru care am făcut acest sacrificiu, pentru care am luat această decizie grea. Veniţi la vot, este fundamental să veniţi la vot!”.

Declarațiile lui Nicolae Ciucă

„Este o zi importantă pentru România. Este o zi în care personal am votat pentru prosperitate, securitate și democrație. Este o zi în care îmi pun speranța că votul util merge către acel candidat care are onestitate, decența și pregătirea că poate să gestioneze responsabilitățile funcției. Am votat util. Sper să vină la vot cât mai mulți români, este vorba de viitorul nostru, de viitorul copiiilor noștri.”

Declarațiile lui Kelemen Hunor

”Am votat în armonie totală cu convingerile mele politice şi morale şi am votat vocea raţiunii. Vă îndemn să mergeţi la vot, astăzi este primul tur al alegerilor prezidenţiale şi sunt convins, sper că vom avea un preşedinte care va fi mult mai atent la tot ceea ce doreşte societatea românească”, a declarat Kelemen Hunor.

Întrebat de ce fel de preşedinte are nevoie România, preşedintele UDMR a răspuns: ”De un preşedinte care este de partea oamenilor, care asigură securitatea, aş putea să spun preşedinte protector, care are capacitatea de a asigura securitatea pentru fiecare om, va reda speranţa pentru fiecare familie şi se va ocupa în primul rând de problemele legate de declinul demogafic fiindcă asta este problema cea mai importantă a României”.

Articol în curs de actualizare, revenim și cu alte declarații.