(VIDEO) Taifunul Yagi a distrus un pod din Vietnam

Un pod aglomerat din nordul Vietnamului s-a prăbușit după ce a fost lovit de super-taifunul Yagi. Peste 60 de persoane au murit începând de sâmbătă, potrivit BBC

Imaginile din camera de bord au arătat momentul în care podul Phong Chau din provincia Phu Tho a cedat luni, aruncând mai multe vehicule în apa de dedesubt. Au fost efectuate căutări pentru 13 persoane.

Cea mai puternică furtună din Vietnam din ultimii 30 de ani a făcut ravagii în nordul țării, lăsând 1,5 milioane de oameni fără curent.

Deși acum s-a slăbit într-o depresiune tropicală, autoritățile au avertizat că Yagi va crea mai multe perturbări pe măsură ce se deplasează spre vest.

Peste 240 de persoane au fost rănite de taifun, care a adus vânturi de până la 203 km/h (126 mph) și este cea mai puternică furtună din Asia din acest an.

Zece mașini și două scutere au căzut în râul Roșu în urma prăbușirii podului Phong Chau, a declarat viceprim-ministrul Ho Duc Phoc.

Momentul în care un camion a căzut în apă în timp ce podeaua podului din față a căzut înainte ca șoferul să aibă timp să se oprească a fost surprins de cameră.

Cel puțin trei persoane au fost salvate de pe râu până acum.

Multe persoane au murit datorită alunecărilor de teren

Nguyen Minh Hai a spus că traversa podul cu motocicleta sa când aceasta s-a prăbușit. „Am fost atât de speriat când am căzut”, a spus el, vorbind de la spital. „Simt că tocmai am scăpat de moarte. Nu știu să înot și am crezut că aș fi murit.”

O parte a structurii de 375 m este încă în picioare, iar armata a fost instruită să construiască un pod de pontoane cât mai curând posibil.

Cel puțin 44 dintre cei care au murit în Vietnam au fost uciși în alunecări de teren și inundații fulgerătoare, potrivit Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Printre aceștia se numără o femeie de 68 de ani, un băiat de un an și un nou-născut.

Taifunul a smuls acoperișurile clădirilor, a dezrădăcinat copaci și a lăsat pagube pe scară largă infrastructurii și fabricilor din nord. Fotografiile agenției de presă Reuters arată că zidurile unei fabrici LG Electronics din orașul Hai Phong s-au prăbușit.Înainte de a lovi Vietnamul, taifunul Yagi a traversat sudul Chinei şi arhipelagul filipinez, lăsând în urma sa cel puţin 24 de morţi şi zeci de răniţi.

Școlile au fost închise temporar în 12 provincii din nord

În provincia Yen Bai, inundațiile au atins luni un metru înălțime. 2.400 de familii au fost evacuate pe terenuri mai înalte, pe măsură ce nivelurile au crescut, a informat agenția de știri AFP.

Aproape 50.000 de persoane au fost evacuate din orașele de coastă din Vietnam, autoritățile emițând un avertisment de a rămâne în casă.

Școlile au fost închise temporar în 12 provincii din nord, inclusiv Hanoi.

Nguyen Thi Thom, care deține un restaurant în golful Ha Long, pe coasta de nord-est, a spus că ea și mulți alți oameni au pierdut totul în furtună.

„Nu a mai rămas nimic. Când mă uit în jur, oamenii au pierdut tot ce aveau, la fel ca mine”, a spus ea. „Nu pot decât să încerc să-mi revin după asta”.

Înainte de a lovi Vietnamul, Yagi a lăsat 24 de morți în sudul Chinei și Filipine.

Pe măsură ce lumea se încălzește, taifunurile pot aduce viteze mai mari ale vântului și precipitații mai intense, deși influența schimbărilor climatice asupra furtunilor individuale este complicată.

