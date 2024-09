Anul şcolar 2024-2025 are 36 de săptămâni

Suntem la începutul anului şcolar 2024-2025, care are 36 de săptămâni. Cadrele didactice sunt în activitate de la 1 septembrie, iar de azi, porţile şcolilor se deschid larg pentru a-i primi pe elevi.

Anul şcolar 2024-2025 este structurat în cinci intervale de învăţare şi cinci vacanţe.

Pentru elevii claselor a XII-a zi, a XIII-a seral și frecvență redusă, anul școlar are o durată de 34 de săptămâni și se va încheia pe 6 iunie 2025. Pentru elevii din clasele a VIII-a, anul școlar are o durată de 35 de săptămâni și se va încheia pe data de 13 iunie 2025.

Pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică și pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are o durată de 37 de săptămâni. Se va încheia pe data de 27 iunie 2025.

Programele naționale „Școala altfel” și „Săptămâna verde” sunt programate să se desfășoare în perioada 9 septembrie 2024 – 17 aprilie 2025, în intervale de câte cinci zile consecutive lucrătoare, planificate la nivelul unităților de învățământ.

Reţeaua şcolară vâlceană numără, în acest an, 394 de unităţi şcolare cu personalitate juridică şi arondate.

Reabilitare școli

La debutul anului şcolar 2024-2025, 11 dintre unităţile şcolare se află în reabilitare şi vor avea preşcolari şi/sau elevi relocaţi în alte unităţi de învăţământ din vecinătate.

Este vorba despre școlile din localităţile: Valea Mare, Budeşti, Câineni, Popeşti, Ocnele Mari, Horezu, Băile Olăneşti, Prundeni, Copăceni, Perişani şi Mun. Rm. Vâlcea)

În ceea ce priveşte proiectele depuse prin PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență), în cadrul Pilonului IV. Politici pentru noua generaţie, Componenta C15: Educaţie au atras, la nivelul județului Vâlcea, un total de 159.148.307 lei după cum urmează:

PNRAS 1 (Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar), 26 unităţi şcolare beneficiare a 14.063.905 lei;

PNRAS 2, 15 unităţi şcolare beneficiare a 10.593.987 lei;

PNRAS 2 ŞCOLI MICI, 9 unităţi şcolare beneficiare a 10.593.987 lei;

SMART LABS, Proiectul ”Dotarea cu laboratoare inteligente a unităților de învățământ secundar superior, a palatelor și a cluburilor copiilor”, 22 unităţi şcolare beneficiare a 8.427.092 lei;

Pentru Proiectul ”Dotare cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe” au depus cereri 126 de unități școlare. Valoarea este 122.697.349 lei, pentru dotarea a:

111 laboratoare de informatică,

100 laboratoare școlare,

305 cabinete școlare,

15 ateliere de practică,

1814 săli de clasă.

