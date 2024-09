Începe Craiova Jazz Festival

Filarmonica „Oltenia” Craiova organizează în perioada 5-8 septembrie cea de-a opta ediţie a evenimentului Craiova Jazz Festival.

Concertele pentru iubitorii acestui gen muzical se vor desfăşura în trei spaţii din oraş, iar biletele pentru festival pot fi achiziționate de la agenția Filarmonicii Oltenia, din Calea Unirii 16 sau online, pe site-ul entertix.ro – Craiova Jazz Fest.

Concerte în parc şi la muzeu

Timp de patru zile, Craiova va fi destinația principală pentru iubitorii de jazz și pentru cei dornici să descopere, alături de nume consacrate, artiști invitați în premieră la Craiova Jazz Festival 2024, ediția a 8-a, transmit reprezentanţii Filarmonicii Oltenia. Ediţia din acest an include 10 trupe, cu peste 50 de muzicieni de top, care „vor aduce frenezia jazz-ului, acest copil teribil al artei improvizației sonore, în trei spații emblematice din Cetatea Băniei: Parcul Nicolae Romanescu, Filarmonica Oltenia şi Muzeul de Artă – Palatul Jean Mihail”.

Programul Craiova Jazz Fest

Joi, 5 septembrie, ora 19:00, festivalul debutează cu „Jazz by the Lake” la Debarcader, în Parcul Nicolae Romanescu, unde Cico’s Jazz Orchestra se aliază cu Oltenia Big Band pentru o deschidere grandioasă, sub conducerea maestrului Horia Dinu Nicolaescu, acompaniați de vocile rafinate ale Sophiei Axtmann și Tilman Vellguth.

Vineri, 6 septembrie, ora 19:00, la Filarmonica Oltenia Craiova, Trio Marius Vernescu aduce magia pe scenă, ca și cvartetul lui Petrică Andrei, un improvizator inovativ, iar TRIOSENCE poartă publicul într-un univers sonor aparte.

Sâmbătă, 7 septembrie, ora 19:00, tot în sala filarmonicii, Mischa Blanos explorează noi teritorii expresive, urmat de Andrew McCormack Trio cu un jazz modern, iar cei de la EYOT creează un val de energie cu mixul lor unic de jazz și rock.

Festivalul se încheie duminică, 8 septembrie, ora 19:00, la Muzeul de Artă Craiova – Palatul Jean Mihail. În închiderea festivalului, Storytellers Acoustic Trio vin să încânte cu „povești muzicale”, iar tinerii de la THQ (UNMB) insuflă prospețimea și vitalitatea jazz-ului contemporan, transmit organizatorii.

Biletele sunt puse în vânzare la preţul de 50 lei pentru 6, 7 şi 8 septembrie, seara deschiderii fiind deja sold out.

