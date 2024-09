Grevă generală în Israel. Oamenii îl acuză pe Netanyahu de moartea ostaticilor

Şase ostatici israelieni au fost uciși, fiind împucați în cap, înainte cu numai 48 de ore ca armata israeliană să descopere tunelul în care erau ținuți captivi. Aceştia au rezistat 11 luni în condiții foarte grele în captivitate, după atacul masiv asupra Israelului lansat la 7 octombrie 2023 de mișcarea Hamas.

Forumul Tikva al familiilor ostaticilor, care s-a format ca o alternativă la Forumul familiilor ostaticilor și dispăruților din cauza ideilor contradictorii cu privire la cea mai bună cale de acțiune pentru recuperarea ostaticilor, a cerut duminică încetarea negocierilor care vizează încheierea unui acord de încetare a focului și de eliberare a ostaticilor cu Hamas.

Tens of thousands of Israelis are gathering all over Israel to call for the immediate release of the 101 hostages.



All of Israel is unified tonight in our cry to BRING THEM HOME.



No more dead bodies. No more funerals. We need every hostage reunited with their family ALIVE. pic.twitter.com/lqtKH2UzcT