Avertizări de caniculă în toată ţara

Codul roșu de caniculă pentru județele Timiș și Arad a fost prelungit de meteorologi. Și restul țării se află sub avertizări de temperaturi extreme. Temperaturile se vor apropia de 40 de grade la umbră în vest. Aerul va fi greu de respirat la orele amiezii.

Sunt avertizări de caniculă valabile în toată țara. În județele Timiș și Arad este cod roșu de caniculă. Vor fi temperaturi de 38-39 de grade la umbră, disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Asta va face ca aerul să fie greu de respirat.

Restul țării va fi fie sub cod portocaliu, fie sub cod galben de caniculă. Temperaturile maxime se vor situa între 33 și 38 de grade la umbră. Cele mai ridicate valori vor fi în sudul și vestul țării, unde este cod portocaliu. Urmează o noapte tropicală, cu minime ce nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, iar în vestul țării, unde este cod roșu de caniculă, vor fi temperaturi minime de 24-25 de grade. Valul de caniculă va persista până în prag de weekend, iar temperaturile maxime vor ajunge la 38-39 de grade Celsius.

Averse în zonele montane

Joi, caniculă va mai fi doar în regiunile sudice și sud-estice, urmând ca în restul țării valul de arșiță să se mai domolească. Vor fi și averse cu tunete și fulgere și căderi de grindină. Astăzi, fenomenele vor apărea în zonele montane, dar și în Maramureș, în Transilvania, în nordul Moldovei și Crișana. Mâine va ploua doar în zonele de deal și de munte, urmând ca miercuri și joi fenomenele de instabilitate să se producă în zonele montane, în nordul și în vestul țării. În București, aflat sub cod portocaliu de caniculă, temperaturile maxime vor ajunge astăzi la 38 de grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat.

