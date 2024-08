Băiat lovit de doi motocicliști pe o trecere de pietoni. Ambii au fugit de la locul accidentului

Un băiat de 11 ani a fost lovit succesiv de doi motocicliști, în timp ce traversa strada pe bicicletă, pe o trecere de pietoni. Accidentul a fost surprins de o cameră video din zonă, scrie Monitorul de Suceava. Ambii motociclişti au părăsit locul accidentului, dar au fost identificaţi de poliţie.

Accidentul a avut loc miercuri seară în comuna Baia. Imaginile video arată cum copilul a intrat pe trecerea de pietoni mergând pe bicicletă. A fost lovit puternic de o motocicletă care venea în viteză, a reușit să se ridice și a încercat să traverseze înapoi. În acel moment, a fost izbit de a doua motocicletă.

În imagini se poate vedea cum primul motociclist și-a continuat drumul. Al doilea a interacționat pentru scurt timp cu copilul, apoi a plecat și el. Băiatul a reușit să se ridice și a plecat șchiopătând.

Băiatul a fost transportat la Spitalul Municipal Fălticeni, unde a fost diagnosticat cu „plăgi cu excoriații” (julituri) fără probleme deosebite.

Cei doi motocicliști au fost identificați de polițiști în aceeași seară. Unul are 21 de ani, iar celălalt 23. Unul dintre ei nu are permis de conducere, iar al doilea are permis de conducere necorespunzător categoriei. Ambii conduceau motociclete Enduro neînmatriculate.

Polițiștii au deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului fără încuviințarea organelor de poliție, conducerea unui vehicul neînmatriculat/neînregistrat și conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

