184 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 184 locuri de muncă vacante.

Locurile de muncă sunt, după cum urmează:

Belgia – 40 locuri de muncă pentru: muncitor necalificat in agricultura (lucratori care recolteaza cicoare), muncitor necalificat in agricultura (lucratorii care culeg fructe tari: pere, mere), bucatar,

Malta – 10 locuri de muncă pentru: Administrator Sistem IT, Analist de date (part time 20h/saptamana), Dezvoltator de aplicatii Android (Kotlin), Medic Veterinar Acvacultura,

Norvegia – 57 locuri de muncă pentru: Ingrijitor cladiri, Personal de serviciu in birouri, hoteluri si alte institutii, Muncitor acvacultura, tinichigiu auto, Mecanic auto camioane si echipamente grele,

Slovenia – 3 locuri de muncă pentru: muncitor forestier,

Finlanda – 8 locuri de muncă pentru: operator/programator CNC, operator/programator CNC de frana de presare, instalator de ascensor, operator CNC la masina de taiat cu laser,

Olanda – 6 locuri de muncă pentru: Lucrator in sera de flori,

Estonia – 7 locuri de muncă pentru: Electrician, Muncitor in industria carnii,

Irlanda – 1 locuri de muncă pentru: Ingrijitor persoane

Letonia – 42 locuri de muncă pentru: SUDOR

Germania – 10 locuri de muncă pentru: Muncitor in productie (f/b)

Pentru informații suplimentare persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

