Via Transilvanica, în topul celor mai frumoase 100 de locuri de vizitat din lume

Via Transilvanica a fost inclusă în lista celor mai frumoase locuri de vizitat din lume, întocmită de revista americană Time.

Traseul din România figurează alături de Cortina d’Ampezzo (Italia), La Maison Rabelais de pe Valea Loarei (Franţa), dar şi din de destinații din Indonezia, Mexic, Brazilia sau Kenya.

„Călătorii interesați de pădurile României și de ecoturism ar trebui să exploreze Via Transilvanica. Traseul se întinde peste șapte regiuni istorice, 10 județe și 12 situri UNESCO, fiind recunoscut pentru rolul său în dezvoltarea locală”, notează, în recomandarea sa, revista Time.

”Călătorii activi curioși să descopere pădurile virgine ale României și ecoturismul său lent ar trebui să aibă în vedere noua Via Transilvanica, un traseu care traversează țara în diagonală, de la Mănăstirea Putna din Bucovina, până la Drobeta-Turnu Severin, pe malul Dunării. Inaugurat în octombrie 2022, traseul de drumeții, ciclism și călărie de 882 de mile a fost fondat de ONG-ul românesc Tășuleasa Social, pentru a revitaliza peste 400 de comunități seculare, marginalizate de depopulare și constrângeri economice”, se arată în articol.

Via Transilvanica, calea care uneşte

Supranumit „calea care unește”, pentru concentrarea sa pe comunitate, proiectul poartă călătorii prin sate tradiționale care trăiesc din cultivarea pământului, primind excursioniştii încântaţi de farmecul sălbatic transilvănean, scriu autorii.

”Vizitatorii pot rezerva o cameră într-un hotel sau han sau pot căuta cazare în casele și parohiile localnicilor, unde mesele gătite în casă sunt făcute cu produse din gospodărie. Ghidurile amănunțite pentru călători și motocicliști detaliază opțiunile de cazare pentru fiecare traseu. Borne unice sculptate de artiști marchează fiecare kilometru al traseului, făcând din acesta una dintre cele mai mari expoziţii de sculptură în aer liber din lume. Unele indicatoare se găsesc lângă locuri notabile, cum ar fi Cetatea Alba Carolina sau sate de basm săsești precum Biertan, unde abundă pensiunile tradiționale”, se mai arată în articol.

”Cuprinzând șapte regiuni istorice diverse din punct de vedere etnic din 10 județe, plus 12 situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO, Via Transilvanica a fost elogiată de Europa Nostra pentru rolul său revoluționar în dezvoltarea locală durabilă, primind chiar două premii europene pentru patrimoniu: unul pentru implicarea cetățenilor și sensibilizarea opiniei publice – Citizens’ Engagement and Awareness-Raising, și premiul publicului – Public Choice Award”, mai spun autorii.

