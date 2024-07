VIDEO: Mircea Geoană, huiduit după ce a urcat pe scenă la un festival din Olt

Mai multe persoane au început să huiduie după ce prezentatorul Festivalul căluşăresc „Ilie Martin” organizat de Ziua Localităţii Coloneşti l-a invitat pe scenă pe Mircea Geoană.

De asemenea, discursul secretarului general adjunct al NATO a fost întrerupt de huiduieli, moment în care a intervenit primarul localității care i-a certat pe cei care huiduiau, potrivit unui videoclip publicat de știripesurse.ro.

„Mulțumesc domnule primar pentru invitație. Am să fiu foarte scurt. Am mai fost la acest festival la ediția a șaptea și când m-a invitat domnul primar la ediția 20 am răspuns prezent. Sunt cetățean de onoare al Coloneștilor și asta e o mare mândrie”, a spus Mircea Geoană în timp ce mai multe persoane din mulțime îl huiduiau.

Geoană, huiduit în Olt

După aceste cuvinte, a intervenit primarul comunei care i-a certat pe cei care huiduiau și l-a prezentat pe Mircea Geoană drept „viitorul președinte al României”.

„Dragii mei, cei care îl huiduiți, duceți-vă la PSD, acolo la Slatina, că-i găsiți acolo. Nu vă este rușine? Vine al doilea om în lumea asta, în comuna noastră, cetățean de onoare pe care l-am făcut în 2002. Cu dânsul am dat drumul la gaze în Colonești. Nu cu alții, nu cu Ciolacu.

Să vă fie rușine la cei de acolo, că vă cunosc și mă cunoașteți. Am 73 de ani și 60 pe cartea de muncă, dar nu mi s-a întâmplat așa ceva. E un mare om politic și va fi viitorul președinte al României, ascultați la Stan aici. Nu fac politică, dar m-ați supărat rău de tot. Să vă fie rușine! Domnul președinte să mă scuzați în numele lor”, a spus primarul Nicolae Stan.

La rândul său, revenit la microfon, Geoană a cerut celor prezenți să nu facă politică. „Haideți să nu facem politică. Vreau să mulțumesc celor mici și celor mari că duceți tradiția mai departe. Politica poate să aștepte, dați-o-ncolo de politică, că poate să aștepte”.

Ulterior, spre finalul discursul, el s-a adresat și celor care l-au huiduit. „Mesajul meu pentru voi, că o să vină și alegeri și campanie încă o dată. Le-am văzut și le-am făcut. Contează mai important ce ne unește decât ce ne dezbină. Iar ăstora tineri care se joacă de-a politica acum, ucenici ai politicii, le-am fumat și pe astea la viața mea. Am făcut și eu altora ce voi încercați să faceți azi când vin aici”, a spus Geoană.