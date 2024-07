Influencerița Sânziana Negru și iubitul ei, implicați într-un scandal legat de promovarea unor produse

Sânziana Negru şi iubitul ei, Ştefan Floroaica, au aruncat la gunoi o pungă plină cu produse nedesfăcute de la Lidl, imediat după ce au filmat un clip de promovare, scrie Paginademedia.

Sânziana Negru şi Ştefan Floroaica, influenceri cu sute de mii de urmăritori pe Instagram şi TikTok, sunt zilele acestea la festivalul Electric Castel în Bonţida, judeţul Cluj, menționează sursa citată.

Sânziana Negru şi scandalul cu mancarea de la Lidl

Cei doi au făcut un filmuleț de promovare a magazinului Lidl, care este un partener de tradiţie a festivalului Electric Castle. În imagini, Sânziana Negru le spunea fanilor că merge să cumpere o plasă cu diverse produse de la Lidl, urmând ca iubitul ei să ghicească conţinutul.

La câteva ore după apariţia clipului, un internaut, Avram Grigore, a povestit pe TikTok şi pe Instagram cum, imediat după ce a terminat de filmat, l-a văzut pe Floroaica că a luat punga şi a aruncat-o la gunoi. Tot el a postat şi o poză cu punga de la Lidl şi produsele din ea.

În urma viralizării acestei povești și a reacțiilor critice apărute, compania Lidl a anunțat că urmează să aibă discuţie cu Sânziana pe această temă şi „vom analiza şi reevalua colaborarea cu ea”.

Ulterior, iubitul Sânzianei Negru și-a asumat vina pentru acest incident. „După ce am terminat de filmat acel material, eu am luat punga şi am aruncat-o la gunoi. Produsele acelea care erau în pungă, multe dintre ele, au fost fâţâite, duse de colo, colo, în soare şi aşa mai departe, pentru că am filmat în mai multe locuri, că nu ne iese din prima mereu. Şi, sincer, am considerat că nu am ce să împart genul ăla de produse”.

Sânziana Negru, aproape jumătate de milion de urmăritori pe Instagram

Vedeta are 433.000 de fani pe Instagram și 164.000 pe TikTok. Iubitul acesteia, Ștefan Floroaica are 355.000 de fani pe Tiktok și 243.000 pe Instagram.