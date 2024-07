Codul roşu de caniculă se extinde la încă şase judeţe

Zona aflată sub avertizare cod roşu de caniculă se extinde luni şi marţi, temperaturile urmând să ajungă la 42 de grade, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Practic, trei sferturi din țară se va afla afla sub cod roșu de caniculă, în timp ce câteva județe din Maramureş şi Transilvania vor fi sub cod portocaliu. Medicii recomandă populaţiei să evite expunerea la soare, îmbrăcămintea de culoare închisă şi deplasările la orele prânzului.

Nouă județe din Maramureş şi Transilvania vor fi sub cod portocaliu de caniculă luni şi marţi, în vreme ce tot restul țării este acoperit de cod roșu de caniculă, potrivit ANM.

„În Maramureş şi în cea mai mare parte a Transilvaniei, valul de căldură va persista şi se va intensifica. Va fi caniculă, iar temperaturile maxime vor fi de 35…40 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Local, minimele termice nu vor coborî sub 20 de grade, astfel că vor caracteriza nopţi tropicale”, transmit meteorologii ANM. Restul țării va fi sub cod roşu de caniculă.

Zonele afectate sunt Crişana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea şi sud-vestul Transilvaniei.

„În Crişana, Banat, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea şi sud-vestul Transilvaniei, valul de căldură va continua să se intensifice. Se vor înregistra temperaturi maxime între 37 şi 42 de grade, iar pe litoral vor fi de 33…36 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Minimele termice nu vor coborî sub 22 de grade, astfel că vor caracteriza nopţi tropicale”, anunţă ANM.

Valul de căldură va persista în toată ţara şi în zilele următoare.

Recomandări pentru populaţie

Specialiştii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială a Municipiului Bucureşti au transmis o serie de măsuri preventive pe durata valului de căldură extremă ce poate avea efecte negative asupra sănătăţii, potrivit News.ro.

Hidratare corespunzătoare

Consumaţi apă din abundenţă, chiar dacă nu simţiţi sete. Evitaţi băuturile alcoolice, cafeaua şi sucurile carbogazoase, deoarece acestea pot contribui la deshidratare. Păstraţi întotdeauna la îndemână o sticlă cu apă.

Îmbrăcămintea adecvată

Purtaţi haine uşoare, de culoare deschisă şi din materiale naturale, cum ar fi bumbacul, care permit pielii să respire. Folosiţi pălării cu boruri largi şi ochelari de soare pentru a vă proteja de radiaţiile solare.

Protecţia solară

Aplicaţi cremă de protecţie solară cu un factor de protecţie (SPF) adecvat înainte de a ieşi afară. Reaplicaţi la intervale regulate, mai ales după transpiraţie sau contact cu apa.

Evitați expunerea la soare

Staţi în interior în timpul orelor de vârf (10.00 – 18.00), când radiaţiile solare sunt cele mai puternice. Dacă trebuie să ieşiţi afară, căutaţi zone umbroase şi faceţi pauze frecvente la umbră sau în locuri răcoroase.

Utilizarea ventilaţiei şi aerului condiţionat

Menţineţi locuinţa bine ventilată. Folosiţi ventilatoare sau aer condiţionat pentru a răci încăperile. Petreceţi timp în spaţii publice climatizate, cum ar fi mall-urile sau bibliotecile, dacă acasă nu aveţi aer condiţionat.

Alimentaţie uşoară

Consumaţi mese uşoare, bogate în fructe şi legume, care conţin un conţinut ridicat de apă. Evitaţi alimentele grele şi bogate în grăsimi, care pot genera un disconfort suplimentar.

Monitorizarea persoanelor vulnerabile

Acordaţi o atenţie deosebită copiilor, vârstnicilor şi persoanelor cu afecţiuni medicale cronice, care sunt mai sensibile la efectele căldurii extreme. Verificaţi periodic starea de sănătate a acestor persoane şi asiguraţi-vă că sunt bine hidratate şi răcorite.

Activitatea fizică

Limitaţi activităţile fizice intense în aer liber în timpul caniculei. Dacă este necesar să faceţi exerciţii, alegeţi momentele mai răcoroase ale zilei, cum ar fi dimineaţa devreme sau seara târziu.

Recunoaşterea semnelor de epuizare termică şi insolaţie

Specialiştii recomandă atenţie la simptomele epuizării termice: transpiraţie abundentă, slăbiciune, ameţeli, greaţă, dureri de cap. În cazul insolaţiei, simptomele pot include piele uscată şi fierbinte, confuzie, pierderea cunoştinţei.

