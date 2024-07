Activitate vulcanică pe insula Stromboli. Nivelul de alertă este roșu

Activitatea vulcanică de pe insula italiană Stromboli (sud) a determinat autorităţile să ridice joi nivelul de alertă de la portocaliu la roşu (cel mai înalt).

Rezidenţii de pe mica insulă vulcanică aflată la nord de Sicilia au fost îndemnaţi să urmeze instrucţiunile autorităţilor locale de protecţie civilă.

Institutul Naţional de Geofizică şi Vulcanologie (INGV) a declarat că o activitate vulcanică crescută a fost detectată la Muntele Stromboli, un vulcan activ de pe insulă. Lava şi cenuşa s-au revărsat din vulcan, ajungând în mare, a precizat INGV, potrivit watchers.news.

Doar câteva sute de persoane trăiesc pe insula Stromboli. Numeroşi turişti călătoresc acolo pe mare de pe continent sau din Sicilia pentru a escalada vulcanul, care are peste 920 de metri înălţime şi erupe în mod regulat.

Since a couple of days, the Voragine crater at the summit of #Etna is emitting a small lava flow, which descends toward the nearby Bocca Nuova crater, forming spectacular lava cascades. Meanwhile Strombolian activity at the growing new cone is intensifying. Filmed 30 June 2024 pic.twitter.com/jQtraT9RxC