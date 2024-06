(VIDEO) Louisiana, primul stat care cere ca cele Zece Porunci să fie afișate în sălile de clasă publice

Louisiana a devenit primul stat care a cerut ca Cele Zece Porunci să fie afișate în fiecare clasă de școală publică. Este cea mai recentă mișcare a unei legislaturi dominate de Partidul Republican (GOP – Grand Old Party), împingând o agendă conservatoare sub un nou guvernator.



Legislația pe care guvernatorul republican Jeff Landry a semnat-o miercuri impune o afișare în dimensiunea unui poster a celor Zece Porunci cu „font mare, ușor de citit” în toate sălile de clasă publice, de la grădiniță până la universitățile finanțate de stat.



Oponenții au pus sub semnul întrebării constituționalitatea legii și au promis că o vor contesta în instanță. Susținătorii au spus că măsura nu este doar religioasă, ci că are o semnificație istorică. În limbajul legii, Cele Zece Porunci sunt „documente de bază ale statului și guvernului nostru național”.



Afișele, care vor fi asociate cu o „declarație de context” în patru paragrafe, care descrie modul în care cele Zece Porunci „au fost o parte proeminentă a educației publice americane timp de aproape trei secole”, trebuie să fie puse în aplicare în sălile de clasă până la începutul anului 2025.



Conform legii, fondurile statului nu vor fi folosite pentru implementarea acestui proiect. Afișele vor fi plătite prin donații.

Afișe în școile publice

Legea, de asemenea, „autorizează”, dar nu impune, afișarea altor articole în școlile publice, inclusiv:

Mayflower Compact, care a fost semnat de pelerinii religioși la bordul Mayflower în 1620 și este adesea denumită „Prima Constituție” a Americii;

declarația de Independență;

Ordonanța de Nord-Vest, care a stabilit un guvern în Teritoriul de Nord-Vest – în actualul Vest Midwest – și a creat o cale pentru admiterea de noi state în Uniune.



La scurt timp după ce guvernatorul a semnat proiectul de lege la Școala Catolică Our Lady of Fatima din Lafayette, miercuri, grupurile și organizațiile pentru drepturile civile care doresc să țină religia în afara guvernului au promis că vor depune un proces pentru a o contesta.

Lege contestată

Legea îi împiedică pe elevi să obțină o educație egală și îi va împiedica pe copiii care au convingeri diferite să se simtă în siguranță la școală, au declarat miercuri, într-o declarație comună, Uniunea Americană pentru Libertăți Civile, Americans United for Separation of Church and State și Freedom from Religion Foundation.



„Legea încalcă separarea dintre biserică și stat și este vădit neconstituțională”, au spus grupurile într-o declarație comună. „Primul Amendament promite că toți putem decide singuri ce credințe religioase, dacă există, să le păstrăm și să le practicăm, fără presiunea guvernului. Politicienii nu au nicio treabă să impună doctrina lor religioasă preferată elevilor și familiilor din școlile publice.”



În aprilie, senatorul de stat Royce Duplessis i-a spus afiliatului CBS WWL-TV că s-a opus legislației.



„De aceea avem o separare între biserică și stat”, a spus Duplessis, care este democrat. „Am învățat cele 10 porunci când am mers la școala duminicală. După cum am spus la Senat, dacă vrei ca, copiii tăi să învețe cele zece porunci, îi poți duce la biserică”.



Legea controversată, într-un stat înscris în Centura Bibliei, vine în timpul unei noi ere a conducerii conservatoare din Louisiana sub Landry, care l-a înlocuit pe guvernatorului democrat John Bel Edwards în ianuarie. GOP deține o supermajoritate în Legislativ, iar republicanii dețin fiecare poziție aleasă la nivel de stat, deschizând calea parlamentarilor să promoveze o agendă conservatoare.

Reintroducerea codului moral în sălile de clasă

Reprezentantul Camerei de Stat Dodie Horton este autoarea proiectului de lege. În aprilie, ea l-a apărat în fața Camerei, spunând că cele Zece Porunci sunt baza tuturor legilor din Louisiana, a potrivit CBS.



„Sper și mă rog ca Louisiana să fie primul stat care permite reintroducerea codului moral în sălile de clasă”, a spus Horton. „De când eram la grădiniță [la o școală privată], era mereu pe perete. Am învățat că există un Dumnezeu și am știut să-l onorez pe el și legile lui”.



Proiecte de lege similare care cer ca cele Zece Porunci să fie afișate în sălile de clasă au fost propuse în alte state, inclusiv în Texas, Oklahoma și Utah. Cu toate acestea, cu amenințările cu bătălii legale asupra constituționalității unor astfel de măsuri, niciun stat în afară de Louisiana nu a reușit să lege proiectele de lege.



Bătăliile juridice privind afișarea celor Zece Porunci în sălile de clasă nu sunt noi.

În 1980, Curtea Supremă a SUA a decis că o lege similară din Kentucky era neconstituțională și a încălcat clauza de stabilire a Constituției SUA, care spune că Congresul nu poate „elabora nicio lege care să respecte o instituție a religiei”. Înalta instanță a constatat că legea nu avea un scop laic, ci mai degrabă a servit unui scop pur religios.

