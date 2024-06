Aproximativ 60 de incendii în Grecia în 24 de ore, 16 active

Un incendiu, alimentat de rafale puternice de vânt şi caniculă, a ars o casă şi un local tehnic, iar flăcările nu au fost controlate, la periferia Atenei, unde a devastat zone împădurite şi nelocuite şi din cauza căruia au fost evacuate două localităţi, relatează Reuters.

”Avem un nou incendiu care izbucnea de (miercuri) la prânz din zece în zece minute”, a anunţat miercuri ministrul grec al Protecţiei Civile şi Crizei Climatice Vassilis Kikilias.

A wildfire is raging in the suburbs of #Athens in Koropi. Authorities have issued evacuation orders. The fire broke out as weather turned hot and windy on Monday. pic.twitter.com/DsGDrupR6v

Acest ultim incendiu dintr-o serie a izbucnit la periferia Atenei. El a devastat în principal zone împădurite şi nelocuite, însă o casă şi un local tehnic au fost arse, iar două localităţi au fost evacuate.

Circulaţia rutieră a fost suspendată pe o autostradă principală care asigură o legătură între Koropi şi periferia de sud a Atenei.

Acest incendiu, pe care pompierii nu au reuşit să-l controleze pentru moment, ar fi de origine criminală, a anunţat ministrul grec. Rafale violente de vânt alimentau flăcările, îngreunând intervenţia pompierilor. Nicio persoană nu a fost însă rănită.

”Am văzut mult fum în spatele casei noastre. Era foarte aproape de noi. A ocolit dealul şi a ajuns în faţa noastră”, a declarat Reuters o locuitoare din zona incendiului, Anastasia Papadopoulou.

🇬🇷🔥⚠️ Forest fire reached the outskirts of Athens.

The areas of Vari and Koropi are being evacuated, 16 kilometers from the center of the capital of our country. pic.twitter.com/mjcufEfX4t