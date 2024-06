Cine sunt noii consilieri judeţeni în Dolj. Aceştia şi-au primit certificatele validatoare

Consilieri vechi sau cu experienţă, după cum i-a numit preşedintele CJ Dolj, Cosmin Vasile şi consilieri noi, aceasta este componenţa viitorului Consiliu Judeţean Dolj. Cei 36 de consilieri locali şi-au primit ieri, 18.06.2024, certificatele de consilieri judeţeni. Aceştia,urmând să depună jurământul la începutul lunii octombrie, după încheierea mandatului actualilor consilieri.

Noii consilieri judeţeni din Dolj şi-au primit certificatele validatoare

Consilierii judeţeni, 36 la număr, aleşi în data de 9 iunie şi-au primit ieri certificatele de consilierii judţeni. Componenţa CJ Dolj este următoarea : PSD are 21 de mandate, plus preşedintele CJ Dolj, PNL are 9 mandate, AUR şi Alianţa Dreapta Unită au câte trei.

În cadrul unei întâlniri care a avut loc la sediul CJ Dolj, certificatele validatoare, pentru preluarea mandatelor le-au fost înmânate acestora de către preşedintele Biroului Electoral Judeţean (BEJ) Dolj, Cătălin Stănculescu.



Cosmin Vasile preşedintele CJ Dolj, actualul şi viitorul preşedinte al CJ Dolj a fost primul pe lista celor care şi-au primit certificatul. Acesta a fost urmat de cei doi vicepreşedinţi ai CJ Dolj Antonie Solomon şi Mihai Breciugă Neaţu. Lista a continuat cu Cosmin Durle, actualul administrator al judeţului. Următoarea pe lista consilierilor judeţeni a fost Carmen Alina Velişcu, aceasta este şi la acest moment consilier judeţean.

Lista a continuat cu Claudia Raluca Stamatescu,Gheorghe Bică, Mihaela Bărbieru, Florea Neacşu, Radu Marin Traian, Roșiu Valentin, Cristea Radu Ana-Maria, Marin Marian Viorel, Cîrciumaru Alina, Roșu Adrian Valentin, Voicu Clara, Cristescu Adrian Daniel, Chelaru George Petre, Scărlătescu Lucian Cristian, Răscăcea Ștefan Cătălin, Galiceanu Cătălina Floriana.

Laurențiu Ivanovici

PNL a trimis în CJ Dolj 9 consilieri

Pe lista consilierilor judeţeni din partea PNL, aleşi la scrutinul din 9 iunie se numără Nicuşor Roşca, fost prefect de Dolj. Lista este completată de Dan Alexandru Triţă, Bianca Epure, Viorel Oprescu, Veta Păsculescu, Dragoş Marian Stoenac, Daniel Drîgnei, Laurenţiu Ivanovici şi Daniel Alexandru Daniel Ion.

Consilieri judeţeni noi în componenţa CJ Dolj

Pe lista candidaţilor la Consiliul judeţean Dolj din partea Alianţei Dreapta Unită o noutate este Cezar Drăgoescu. Acesta este la acest moment consilier local din partea USR. El este urmat pe listele Alianţei de Firoi Ionuț-Liviu şi Ion Groza.

Lista a fost încheiat cu Ionel Gheorghe ca reprezentant AUR, Ispas Nicolae , Anwar Alboeini.