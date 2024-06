Combaterea corupției cu trucuri: asaltul asupra statului de drept in Romania

Un raport al Societății Henry Jackson, Fighting Corruption with Con Tricks: Romania’s Assault on the Rule of Law, a constatat că politicienii români sunt angajați în reglementări politice și încălcări grave ale drepturilor omului, care sunt prezentate ca eforturi anticorupție. Atât autorul, David Clark, cât și instituția sunt cunoscuţi ca luptători și fini cunoscători ai situaţiei şi este de remarcat faptul că făceau aceste dezvăluiri încă din ianuarie 2017.

Raportul avertizează că au loc practici care arată o continuitate considerabilă a epocii comuniste. Direcția Națională Anticorupție (DNA), de exemplu, este un participant activ la luptele politice și există o corelatie puternică între cei vizați de urmărire penală și interesele celor de la putere.

Politicienii sunt capabili să exercite influență asupra DNA-ului folosind controlul asupra numirilor in posturi cheie și prin direcționarea investigațiilor importante. Există o îngrijorare tot mai mare că serviciile de informații sunt implicate și, impreuna cu DNA, subminează independența judiciară. Toate acestea au ca efect slăbirea statului de drept.

Principalele constatări ale raportului:

– Există îngrijorări că serviciile de informații conduc în mod ascuns urmăriri penale anticorupție. Cu toate acestea, guvernul a refuzat să investigheze acuzațiile conform cărora serviciile de informații s-ar fi infiltrat în sistemul judiciar și în serviciile de urmărire penală. – Au existat numeroase abuzuri de procedura. Indivizii arestați au fost prezentati în fața presei în cătușe, rudele suspecților au fost amenințate, suspecților li s-a oferit imunitate pentru implicarea altor persoane sus-puse și dovezile au fost în mod sistematic scurse către mass-media. – Principiile esențiale ale justiției, consacrate în Convenția Europeană a Drepturilor Omului, precum și în Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, sunt încălcate în mod sistematic. Aceasta include dreptul la un proces echitabil și prezumția de nevinovăție. – Partenerii internaționali ai României ar trebui să le considere probleme serioase și ar trebui să acționeze. Raportul recomandă o serie de măsuri prin mecanismele existente din partea Regatului Unit, a UE și a Departamentului de Stat al SUA. În special, Comisia Europeană ar trebui să declanșeze mecanismul său pentru statul de drept, care este conceput pentru a face față amenințărilor sistemice emergente la adresa statului de drept în cadrul UE. În plus, Regatul Unit ar trebui fie să reformeze, fie să înlocuiască mandatul european de arestare (MAE) pentru a include garanții mai puternice ale drepturilor omului; au existat două cazuri în care autoritățile române au putut folosi MEA pentru a depune acțiuni legale motivate politic prin instanțele din Regatul Unit.

David Clark, autorul raportului, a declarat: „Liderii Europei au fost excepțional de naivi în acceptarea deciziei României de a combate corupția, acțiunea anticorupție a României devenind ea însăși un instrument al corupției politice.

„Există dovezi considerabile că investigațiile sunt folosite pentru a stabili ierarhiile politice, că procurorii se complac cu guvernul, că judecătorii sunt influențați în mod necorespunzător pentru a menține rate ridicate de condamnare, că serviciile de informații joacă un rol important în manipularea sistemului de justiție și că abuzurile in procesele penale sunt deja o rutină.

„Rezultatul este că standardele de bază ale drepturilor omului sunt încălcate în mod regulat, inclusiv dreptul la un proces echitabil și dreptul la prezumția de nevinovăție.

„Mulțumirea UE față de România creează un risc foarte real de a crea autoritarism tranzitor, deoarece alte țări realizează că aceste campanii anticorupție oferă o acoperire convenabilă pentru ocolirea standardelor democratice, care ar trebui să unească toate țările europene.”

David Clark