(VIDEO) Cercurile olimpice, instalate pe Turnul Eiffel pentru Jocurile Olimpice 2024

Cercurile olimpice, simbolul Olimpiadei, au fost instalate pe Turnul Eiffel cu 50 de zile înaintea startului Jocurilor Olimpice de la Paris, informează mass-media franceze, citată de Agerpres.

Cercurile au sosit în cursul săptămânii la Paris şi au fost asamblate la sol înainte de a fi ridicate în cursul nopţii de joi spre vineri, cu ajutorul a două macarale enorme. Acestea au o greutate de 30 de tone.

Începând de vineri, turiştii şi parizienii pot astfel admira uriaşele cercuri olimpice, postate pe celebra structură metalică din capitala Franţei, precizează cotidianul Les Echos.

Cele cinci inele, în culorile verde, negru, roşu, galben şi albastru, care reprezintă cele cinci continente, au fost instalate la o înălţime de 70 m, între etajele 1 şi 2 ale turneului. Aproximativ treizeci de oameni au lucrat pentru a obţine una dintre imaginile emblematice ale JO 2024.

The Olympic rings are now live in Paris, displayed on our most iconic monument: the Eiffel Tower. Created by ArcelorMittal and coordinated with the Eiffel Tower, this giant installation will illuminate the City of Lights from now until the end of the Games.… pic.twitter.com/tIaeQYkf2V