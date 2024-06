Un adolescent a murit înecat într-o groapă cu apă

Un adolescent de 16 ani s-a înecat într-o groapă plină cu apă, săpată în perimetrul unei balastiere. A fost prima, şi ultima dată, când băiatul a venit să scalde în locul respectiv.

Băiatul se afla la scăldat cu prietenii săi, în comuna Iordăcheanu din județul Prahova. Adolescentul a murit înecat într-o groapă cu o adâncime de mai bine de doi metri, săpată de angajații unei balastiere din zonă.

Un alt băiat a încercat să-l salveze, riscându-și viața. Deși în preajmă ar fi fost şi persoane adulte, nu au sărit în ajutorul adolescentului.

”Am ajuns aici şi era deja băiatul în apă, se vedea la fund, eu eram cu prietenul meu şi am sărit după el în apă şi l-am tras, că altceva n-am ştiut ce să fac, de frică. Prima dată mi-a fost frică să sar, că am zis că poate mă înec şi eu, dar am sărit fără să mă mai gândesc”, a declarat Mihai, unul dintre prietenii victimei, pentru Antena3.

Nici un adult nu a vrut să încerce să-l salveze

Adolescentul intrase în apă cu mai mulţi amici, care erau însă prea mici ca să îl poată salva.

”Cel mai grav este faptul că persoanele care escavau aici n-au fost în stare. Au spus că mai bine să moară el decât să moară ei. Era o maşină aici, lucrau muncitorii şi l-au văzut pe copil că se îneacă şi au zis mai bine să se înece el decât să se înece ei”, a povestit un localnic.

Medicii chemaţi de urgenţă au încercat să-l salveze. A fost transportat la spital, unde a şi murit.

În zona în care s-a produs tragedia nu este niciun gard de protecţie ori pancarte care să evidenţieze că scaldatul este interzis.

Poliţiştii au deschis un dosar penal în acest caz.

