O șoferiță ar fi lovit intenționat cu mașina un motociclist cu care se șicanase în trafic

O șoferiță este suspectată că a lovit intenționat un motociclist, după o șicanare în trafic. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă, scriu Digi24 și Observator.

Incidentul a avut loc la Iași, iar momentul a fost surprins atât de camerele de supraveghere din oraș, cât și de camerele de bord ale altor șoferi din trafic. Întâi șicanarea, apoi izbitura. Femeia a fugit imediat după producerea accidentului, dar a fost identificată după vizionarea înregistrărilor.

„Mă îndreptam spre casă. La un semafor eram pe prima bandă. În partea stângă, maşina tura motorul. Am plecat înaintea maşinii pentru că fiind motocicletă am plecat mai repede. M-am uitat în spate şi am văzut că maşina de pe a doua bandă a virat brusc dreapta către mine”, a povestit pentru Observator motociclistul rănit.

Șoferița, găsită după 24 de ore

Motociclistul de 27 de ani şi-a pierdut echilibrul şi s-a izbit violent de balustrada staţiei de tramvai de lângă trecerea de pietoni. Din fericire, nimeni nu traversa strada în acel moment. Tânărul e internat de două zile în spital. Nu îşi poate mişca piciorul drept şi are câteva zgârieturi.

„În urma accidentului, conducătorul motociclului, un bărbat, de 27 de ani, a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Conducătorul motociclului a fost testat alcoolscopic, stabilindu-se că nu consumase băuturi alcoolice”, a transmis IPJ Iași.

Şoferița a fost găsită după aproape 24 de ore. Mașina acesteia, găsită la domiciliul ei din Vaslui, a fost ridicată pentru expertiză și dusă pe o platformă la Iași.

Femeia de 41 de ani este avocat la Baroul din Iaşi. Dosarul penal deschis pe numele ei va fi trimis la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel. Maşina acesteia a fost ridicată şi dusă la sediul Poliţiei Rutiere.

Potrivit legii, pentru şicanări şoferii pot fi amendaţi cu până la 2.900 de lei, iar în cazuri mai grave pot rămâne fără permis timp de două luni şi pot fi cercetaţi penal.

