Comisie de verificare pentru redeschiderea Transalpinei

O comisie de specialiști din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova se va afla săptămâna aceasta în Gorj pentru a verifica cea mai înaltă șosea din țară Transalpina.

Au fost executate lucrările de deszăpezire pe întreg tronsonul închis circulației publice. Este vorba despre DN 67 C între Rânca și Obârșia-Lotrului. Drumul respectiv a fost închis încă din toamna anului trecut, ca urmare a sosirii iernii. În perioada cu zăpezi, șoseaua este complet închisă.

De câteva săptămâni au început lucrările de pregătire a drumului, în vederea redeschiderii circulației rutiere. A fost înlăturată zăpada și au fost eliminate stâncile de pe carosabil. Au fost montate indicatoarele rutiere și au fost refăcute marcajele. De asemenea, acolo unde a fost nevoie s-a venit cu elemente de siguranță noi sau cu indicatoare noi.

Comisia de specialiști va verifica toate lucrările executate și cum se prezintă carosabilul. Cel mai probabil, va fi emis avizul pentru redeschiderea circulației rutiere și pe tronsolul Rânca-Obârșia-Lotrului.

Obiectiv turistic

Transalpina (DN 67C) este un drum național din Munții Parâng, în Carpații Meridionali. Este cea mai înaltă șosea din România, având punctul cel mai înalt în Pasul Urdele (la 2.145 m). Drumul face legătura între orașele Novaci din județul Gorj și Sebeș din județul Alba. Fiind un drum montan, este închis pe perioada iernii.

Transalpina străbate patru județe – Gorj, Vâlcea, Sibiu, Alba – traversând Munții Parâng de la sud la nord, altitudinea cea mai mare având-o pe o porțiune de aproximativ 20 de km, în județele Gorj și Vâlcea, unde se prezintă ca o „șosea de creastă”, trecând la mică distanță de vârfurile Dengheru (2.084 m), Păpușa (2.136 m), Urdele (2.228 m), Iezer (2.157 m) și Muntinu (2.062 m).

Transalpina este un drum spectaculos care trece prin nori. Rivalizează cu Transfăgărășanul în ceea ce privește peisajele. Transalpina găzduiește an de an etape ale Campionatului Național de Viteză în Coastă, care a avut deja o etapă la finalul săptămânii trecute, sau ale Campionatului Național de Drift, dar și ale Turului Ciclist al României. Sute de mii de mașini tranzitează șoseaua an de an.