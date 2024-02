UE a aprobat al 13-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei

UE a aprobat miercuri cel de-al 13-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, a anunțat președinția belgiană a UE pe platforma de socializare X, confirmând ceea ce sursele au declarat anterior pentru Reuters, citate de The Guardian.

„Ambasadorii UE tocmai au ajuns la un acord de principiu asupra celui de-al 13-lea pachet de sancțiuni în cadrul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei”, a declarat președinția belgiană, calificându-l drept „unul dintre cele mai ample aprobate de UE”.

‼️ Deal ‼️ EU Ambassadors just agreed in principle on a 13th package of sanctions in the framework of Russia's aggression against Ukraine.



This package is one of the broadest approved by the EU. It will undergo a written procedure and be formally approved for the 24 February.