Bulgaria dă în folosință cel mai lung tunel rutier din țară care va lega Bulgaria de Grecia

Construcția autostrăzilor din Bulgaria va trăi, pe 20 februarie, un moment istoric: va fi deschisă circulația prin noul tunel „Jeleznița” de pe autostrada Struma, transmite agenția Sega, preluată de Rador.

Tunelul are o lungime de aproximativ 2 km și este cel mai lung tunel rutier construit până acum în Bulgaria. Odată cu tronsoanele dinainte și după acesta, se pun în exploatare și 5 km de autostradă, anunță Ministerul Dezvoltării Regionale de la Sofia.

Tunelul are două tuburi separate de trafic

Tunelul are două tuburi separate de trafic și are toate sistemele de siguranță, iluminat eficient energetic, ventilație, supraveghere video, alarmă de incendiu, sistem inteligent de management al traficului, cabine SOS de urgență, sistem electronic de control al accesului etc. Între tuburi există patru conexiuni transversale pentru pietoni, precum și încă doi pentru autoturisme, pe care vor putea trece ambulanțele, mașini de pompieri și alte autovehicule specializate.

În cazul unui accident rutier sau dacă se închide unul dintre tuburi, acestea vor fi utilizate pentru evacuarea în siguranță a pasagerilor. La portalul sudic al tunelului dinspre Simitli a mai fost construit un drum de acces, o platformă pentru elicoptere, două poduri peste râul Suha Reka, un zid de susținere etc.

Tunelul, construit după o nouă metodă austriacă

Tunelul a fost construit după o nouă metodă austriacă. Aproximativ un metru și jumătate s-a săpat pe zi pentru fiecare tub și imediat după aceea a fost construită prima căptușeală a tunelului cu elemente de armătură, beton pulverizat (torcretat) și îmbinări cu șuruburi. A devenit deja foarte popular pe rețelele de socializare anunțul Ministerului bulgar al Dezvoltării Regionale și Lucrărilor Pulice că patru icoane ale Sfântului Ivan Rilski au fost zidite în pereții tunelului, așa cum spune tradiția cu privire la construcția de tuneluri.

Primul obiectiv de infrastructură pe care a fost construit un heliport

Autostrada Struma este primul obiectiv de infrastructură pe care a fost construit un heliport. Acesta se află la aproximativ 410 m de portalul sudic al tunelului, pe direcția de la Blagoevgrad spre Kulata. Pe acest heliport vor putea decolare și ateriza elicoptere medicale de până la 3.750 de tone.

Greutatea maximă a unei ambulanțe aeriene medicale, inclusiv echipament, combustibil și echipaj, este de aproximativ 3.175 de tone. Heliportul va putea fi folosit și de elicopterele instituțiilor statului – Forțele Aeriene pentru operațiuni de salvare în accidente grave sau cu multe victime, de către serviciul de salvamont și altele.

Lucrările de construcție au început în 2019

Lucrările de construcție au început în 2019 și au costat 215,4 milioane de leva fără TVA (circa 107,7 milioane euro – n.trad.). Proiectul este cofinanțat de Fondul pentru Coeziune al Uniunii Europene și de la bugetul național prin Programul Operațional pentru Transport și Infrastructură de Transport 2014-2020.

