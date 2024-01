Un cadou de Anul Nou… din Australia

Așa cum scriam în articolul din Curierul Național, 4.12.2023, Proiectul Orizont Eminescu Mihai – Internațional (acronim POEM-I ) a ajuns în Australia. Acolo, cu sprijinul operativ și profesionist al D-lui Daniel Ioniță – Președintele Academiei Australia – România pentru Cultură, am intrat în legătură cu Doamna Aurelia Noran – Președinta Asociației Română Doina din Queensland – al doilea cel mai mare stat din Uniunea Australia. Am avut mai multe convorbiri cu dânsa pentru că a îmbrățișat cu mult entuziasm ideea ca ARDoina să fie partener în proiect. Printre altele, ea ne-a spus că este o fetiță româncă, foarte talentată, din municipiul Brisbane – capitala statului Queensland, care va interpreta la flaut o melodie inspirată de o poezie a lui Mihai Eminescu. După întoarcerea în țară, la Școala Orizont ne-am apucat să pregătim Etapa a III-a a POEM-I intitulată „Porni Luceafărul” – un Spectacol Omagial dedicat sărbătoririi a 174 de ani de la nașterea Poetului Nepereche, care se va desfășura în data de 19 ianuarie la Palatul Național al Copiilor din București. În timpul sărbătorilor de Crăciun am primit o veste foarte bună, anume că fetița respectivă de 13 ani – pe nume Maria Brereton – a reprezentat Australia la Concursul Internațional „KIDS STAR INTERNAȚIONAL” din Thailanda, că a câștigat Premiul de popularitate și s-a clasat pe locul IV în clasamentul general.

După trecerea sărbătorilor am reușit să luăm un lung interviu Mariei și mamei ei – D-na Helen Brereton – renumită violonistă și profesoară de muzică instrumentală. Așa am primit din cea mai autorizată sursă informații despre această performanță notabilă a unui pui de român din îndepărtata insulă-continent Australia. La competiția internațională au participat copii în vârstă de până la 17 ani din peste 40 de țări din Europa, Africa și Asia. Concursul a constat din trei defilări pe podium, mai multe teste de cultură generală tip ”Întrebări și răspunsuri”, o altă probă a fost prezentarea unui costum popular – la care Maria a purtat un costum inspirat de ursul koala – unul din simbolurile Australiei, iar proba finală a constat dintr-un show artistic – ea interpretând un cântec la flaut – instrument pe care îl studiază de 7 ani.

Noi am vrut să aflăm în special cum a fost posibilă această performanță, ce muncă este în spatele ei și, mai ales, cine sunt cei care au contribuit decisiv. Pentru a putea reprezenta Australia la KIDS STAR INTERNAȚIONAL ea a participat la Concursul Național „Face of Australia” unde a fost încoronată ca „Princess Maria of Queensland” – rang pe care îl poartă un an de zile, după care ea preda coronița următoarei junioare clasată pe locul I. Totodată ea a primit titlul de Ambasador al Face of Australia, Queensland 2023.

Aceasta a presupus mult studiu pentru pregătirea probelor teoretice și practice, nenumărate repetiții etc. Referitor la show-ul artistic menționăm că Maria este bursieră a unei renumite școli de muzică, clasa flaut, unde face teorie și practică intensă, trece foarte multe examene, susține spectacole etc. Este foarte clar că bursa, odată primită, trebuie susținută prin progrese constante, altfel bursa se ridică…

Dar cine este eminența cenușie care o îndrumă și susține permanent pe acest drum frumos, dar anevoios? Este mama ei – Helen, absolventă și bacalaureată a Colegiului Internat de Muzică „Ciprian Porumbescu” din Chișinău (o să mai auzim de acest oraș în acest articol…), Diplomată a Universității Naționale de Muzică din București – Specialitatea vioară și absolventă a unui Masterat în Științele Educației la Universitatea Internațională din Chișinău, Republica Moldova. Ea a fost și este profesoară de muzică instrumentală (vioară, violă, cello etc.) la diferite gimnazii și licee de muzică de top. A fost membră a unor renumite orchestre, dintre care menționăm doar Orchestra Lirică a Operei din Sydney. În cadrul interviului i-am spus în glumă, dar foarte serios, că ea este dublul creator al Mariei.

Am aflat că de fapt costurile foarte mari ale participării la acest Concurs nu sunt suportate nici de statul Queensland, nici de Uniunea Australia, ci sunt în sarcina participantului. Iar aici un rol determinant și salvator l-au avut doi oameni providențiali: Daniel Ioniță și Aurelia Noran. Ei au organizat un spectacol cultural-artistic grandios, având ca scop strângerea fondurilor necesare. Dar, mai mult decât atât, persoane din comunitatea locală românească din Sectorul Logan al capitalei Brisbane, unde locuiește Maria, pe tot parcursul pregătirii pentru concurs și mai ales în timpul concursului i-au transmis constant mesaje de sprijin și îmbărbătare pe FACEBOOK și media, sprijin moral foarte important pentru ea, care participă pentru prima dată la o competiție internațională de anvergură. Deci, vorba populară înțeleaptă „Sângele apă nu se face!” a fost probată prin fapte și dragoste sufletească.

De aceea se justifică titlul articolului, pentru că noi am primit drept cadou de Crăciun și Anul Nou faptul că aceste două promotoare ale Culturii române – mama și fiica – vor participa on-line la Spectacolul Omagiu lui Mihai Eminescu din 19.01.2024.

În cadrul interviului luat am întrebat-o pe Maria unde și când a auzit prima dată de Mihai Eminescu și ea ne-a răspuns clar așa: „…la vârsta de 4 ani, la grădinița din Chișinău..” (se confirmă încă o dată că acest oraș – în speță Republica Moldova – este un Bastion de Românism, înconjurat de o Mare slavă, mare cu o față vizibilă, mai nou manifestată deschis și de naționalismul ucrainean, precum și o alta invizibilă, ascunsă, dar foarte periculoasă…). Doamna Helen ne-a declarat că ea a învățat la Chișînău după manualele de Limba română venite cu trenul din România, iar profesoara de Limba română îi punea și ajuta pe copii să studieze profund, în primul rând poezia lui Mihai Eminescu. De altfel ea a fost bursieră a Statului Român la Universitatea Națională de Muzică din București. Ambele au cetățenie dublă, română și australiană. Se cuvine să menționăm această preocupare notabilă a Statului Român pentru sprijinirea copiilor și românilor de pretutindeni, nu doar să-l criticăm!

În încheierea interviului, Doamna Helen a declarat că, de fapt: „Maria este produsul artistic al Culturii Române, ea înmugurește în Australia și continuă tradițiile românești și europene în lume…”. Considerăm că ele două, persoanele menționate mai sus și nu numai, sunt de facto adevărați „Ambasadori executivi ai Culturii Române”, wherever they are…

Noi, cei din Echipa de proiect de la Școala Orizont asta avem ca obiectiv: sprijinirea și stimularea dezvoltării acestor „muguri”, să dăm copiilor români de pretutindeni o Ancoră de cultură, spiritualitate și trăire românească prin antrenarea lor la cunoașterea activ-participativă a genialei creații eminesciene.

Autori: Profesor de Matematică Constantin Hărăbor, Autor și Coordonator de proiect,

Profesor de Matematică Iuliana Matrosenco, Manager General de proiect

Photos credits Brennan FINIGHAN, Brisbane, Australia

Curierul Naţional