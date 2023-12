Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu, așteptat la DNA

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu, este așteptat la DNA în dosarul privind achiziţiile de vaccinuri din pandemie.

Fostul ministru al Sănătăţii Vlad Voiculescu a afirmat, vineri, că dosarul său este o „premieră europeană – un malpraxis vecin cu nebunia”, menţionând că el nu a avut un cuvânt de spus în privinţa vaccinării şi va merge, la ora 10,00, la DNA „pentru a auzi pentru prima dată cum se justifică deformarea realităţii şi lansarea unor acuzaţii defăimătoare”.

„Tot ce am reuşit în ultimii 10 ani a fost prin încrederea oamenilor. Prin încrederea voastră. Nu am dus niciodată în ultimii 7 ani lipsă de atacuri, care mai de care mai abramburistice. S-au făcut ieri însă două săptămâni de când acuzaţiile la adresa mea au întrecut orice formă a ridicolului, fiind lansate de data asta tocmai de un procuror al unei instituţii respectabile: DNA.

Voi merge astăzi la 10:00 la DNA pentru a auzi pentru prima dată cum se justifică deformarea realităţii şi lansarea unor acuzaţii defăimătoare (pe surse) de către o instituţie a statului român. Dincolo de acuzaţiile absurde care mi se aduc mie, afectându-mi familia, munca, timpul (într-un fel pe care nu îl doresc niciunui om cinstit doar pentru că şi-a asumat o funcţie publică şi a deranjat), dosarul în sine este o „premieră europeană”: un malpraxis vecin cu nebunia”, a scris Vlad Voiculescu pe Facebook.

Vaccinurile au salvat vieți

Vlad Voiculesc a continuat în postarea de pe Facebook să explice că în România s-au salvat vieți prin achiziționarea de vaccinuri. „Acuzația este contractarea unei cantități prea mare de vaccinuri.

Vaccinurile au salvat vieți și datorită unui mecanism european, Romania a fost printre țările care s-au bucurat de posibilitatea de a avea vaccin la timp și suficient. Mult înaintea a miliarde de oameni din lumea asta mare.

Ceea ce spun nu e un aruncat al responsabilității, ci adevărul faptic: ca ministru al Sănătății nu am avut un cuvânt de spus în privința vaccinării și am spus asta și atunci. In 3 luni am făcut alături de echipa mea tot ce am putut mai mult și mai bine – m-am luptat pentru acces egal al românilor la vaccinuri, am deschis spitale pentru bolnavii cronici, am găsit o soluție pentru înmormântări decente, am conceput PNRR pe sănătate și altele. Cine a luat acele decizii legate de achiziția vaccinurilor? Aceiași pe care îi vedeați la televizor în fiecare zi a anului 2021 vorbind despre vaccinare. Acum toți și-au înghițit limbile. Am arătat în interviul dat Hotnews (în comment) clar cine și cum a decis“.

Nu există indicii de corupție

Vlad Voiculescu a scris că dincolo de persoanele cărora li se repartizează acum vina, “vina” în sine este de ordinul ridicolului. Fără să existe absolut niciun indiciu sau măcar vreo suspiciune de corupție, acuzația este că cineva din România ar fi cumpărat (nu știm de ce) prea multe vaccinuri.

În fapt, oricât de antipatic mi-ar fi mie domnul Cîțu – cel care lua deciziile, la inițiativa domnului Gheorghiță și în acord cu domnul Iohannis – România a făcut atunci ceea ce a făcut cam fiecare țară europeană! România a cumpărat de altfel pentru anul 2021 mai puține doze raportat la populație decât toate țările mari din UE (cu excepția Poloniei). România a cumpărat, raportat la populație, un număr mai mic de vaccinuri decât media UE!

Și atunci, despre ce poate fi acest dosar dacă nici corupție nu avem, nici un comportament aberant al României?

Sper să aflu astăzi un răspuns“.

Post Scriptum

PS: Se spune că viața îți este mai simplă dacă nu vorbești despre dosar și dacă nu îl superi pe procuror, ținând capul în pământ și lucrând în liniște cu avocații (pe care trebuie să îi plătești singur) ca să demontezi în 6-12-18-36-48 luni acuzațiile din dosar. Adevărul este că nu îmi pot nici permite luxul acesta și nici în fire nu îmi stă. M-am luptat peste tot unde am avut un cuvânt de spus cu corupții, de câteva ori cu rezultate concrete. Nu am căutat niciodată funcții de dragul funcțiilor ci doar acolo unde am crezut că pot face un bine mai mare. Am acționat mereu cu bună credință și am făcut alături de mulți oameni faini cât de mult bine am putut. Nu o să permit nimănui să mă sau să ne calce în picioare.

