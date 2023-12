Maşina șefului de la Pieţe din Primăria Timişoara, incendiată în fața casei

Maşina de serviciu a şefului Pieţe SA, serviciu în subordinea Primăriei Timişoara, Mirel Pop, a fost incendiată marți noapte în faţa casei acestuia.

Incendiul a fost anunțat în jurul orei 03.00, pe strada Basarabia din cartierul Mehala.

”La data de 06.12.2023, în jurul orei 03.10, poliţiştii Secţiei 4 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Basarabia din Timişoara a izbucnit un incendiu la un autovehicul parcat.

Poliţiştii au întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere prin incendiere şi continuă cercetările pentru stabilirea tuturor cauzelor şi împrejurărilor izbucnirii incendiului”, a transmis IPJ Timiş.

Maşina, incendiată în semn de răzbunare de pieţari nemulţumiţi

”În jurul orei 3 am fost sunat de un vecin că maşina de servici, care e parcată în faţa casei, la mine, arde ca o torţă. Am sunat imediat la serviciul de urgenţe 112, pompierii au venit imediat şi au stins focul. Maşina a ars în proporţie de 95%. În urma cercetării la faţa locului s-a constatat că e vorba de o mână criminală, descoperindu-se sub maşină o cârpă îmbibată cu motorină. Maşina a fost incendiată. Se pare că politicile de implementare a regulametului de organizare şi funcţionare, pe care le implementez la societatea Pieţe SA, le deranjează pe unele persoane”, a declarat Mirel Pop pentru pressalert.ro.

Întrebat la ce se referă mai exact, directorul Pieţe SA a răspuns: „Adică noile reguli: înlăturarea samsarilor din pieţe, toată lumea trebuie să plătească taxele în pieţe, asta deranjează. Că până acum, na… de când am preluat conducerea societăţii au fost numeroase presiuni şi proteste puse la cale de fostul director (Liviu Cocian – n.r.) şi viceprimarul Cosmin Tabără, prin care s-au diseminat informaţii false. Urmărindu-se denigrarea şi înlăturarea mea”.

Şeful de la Pieţe, sabotat de proprii colegi

Întrebat dacă spune că viceprimarul Tabără s-ar afla în spatele atacului, Pop a continuat: „Nu spun treaba asta, eu spun că, de când am preluat conducerea societăţii, au fost numeroase presiuni şi chiar proteste. Pot să vă dau un exemplu concret, anul trecut, cu acel protest cu pieţarii din Piaţa de Gros. Au fost puse la cale, dovezi clare, de fostul director Liviu Cocian şi viceprimarul Cosmin Tabără, prin care oamenii din pieţe au fost îndemnaţi să se revolte în ceea ce priveşte procentul de majorare a taxelor de închiriere a spaţiilor deţinute de societatea Pieţe. Într-adevăr, această majorare a fost impusă prin măsuri ale Curţii de Conturi, nu pentru că aşa am considerat eu. Iar pe plan local toate taxele au fost majorate cu rata inflaţiei. Atât preţul la energie termică, cât şi taxele şi impozitele. Deci au fost majorate cu rata inflaţiei, nu cu 20-25%, cum au spus ei”.